Личности всех 14 погибших на заводе пиротехники под Ярославлем установили

Власти установили личности всех 14 погибших в пожаре на заводе пиротехники в Кубринске Ярославской области. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

«В настоящее время личности всех погибших установлены. Это местные жители, а также из соседнего поселка», — рассказал собеседник агентства.

Взрыв на заводе по производству петард случился 28 сентября. После этого разгорелся пожар. Позже стало известно, что погибли 14 человек, одна женщина пострадала, ее отправили в больницу. Жертвами взрыва стали работники предприятия и одна жительница села.

К тушению привлекли более 100 человек и 40 единиц техники — пламя охватило два здания. Спасатели продолжают разбирать завалы, под ними могут оставаться тела погибших.

Директора предприятия задержали, следствие возбудило уголовное дело.