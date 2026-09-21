В Саратовской области разбился легкомоторный самолет

В Саратовской области выясняют причины крушения легкомоторного самолета. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, ЧП произошло днем 21 сентября возле села Колки Петровского района. При посадке воздушное судно задело линию электропередачи. Самолетом управлял 64-летний пилот.

Мужчина не пострадал. Сотрудники ведомства осматривают место происшествия. Они также проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства и причины авиапроисшествия.

Ранее в Татарстане в огород частного дома рухнул легкомоторный самолет. В результате погибли два человека. Как сообщили в СК, причиной крушения могли стать ошибка пилота или техническая неисправность.

Летом в Самарской области упал легкий транспортный самолет. Один человек получил ранения.