Суд арестовал директора компании по делу о ДТП с 13 погибшими под Архангельском

Директора транспортной компании «МАЛавто» Ольгу Толстову отправили в СИЗО по делу о жестком ДТП с 13 погибшими. Об этом РИА «Новости» сообщили в Ломоносовском районном суде Архангельска.

Судья удовлетворил прошение следствия. Руководитель фирмы пробудет под стражей как минимум до 9 ноября 2026 года.

На свободе обвиняемая могла помешать расследованию, к такому выводу пришел суд. У нее была возможность уничтожить улики и документы фирмы. Она также имела доступ к свидетелям и просто могла покинуть страну.

В отношении руководства компании власти расследуют уголовное дело по третьей части статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть людей). Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

Крупное ДТП произошло 11 сентября на трассе М-8 «Холмогоры». Рейсовый автобус «МАЛавто» врезался в лесовоз.

Жертвами автокатастрофы стали 13 человек. В числе погибших оказались четверо детей.