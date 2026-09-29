На территории Академии настольного тенниса в Оренбурге взорвался газ

В котельной, расположенной на территории Академии настольного тенниса в Оренбурге, ночью произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщил инфоцентр правительства Оренбургской области.

С территории эвакуировали 53 человека, обошлось без пострадавших.

«В результате хлопка котельная получила механические повреждения – сорваны металлические панели, повреждено часть оборудования», — уточнили в инфоцентре.

Также из-за ЧП выбило стекла на первом этаже здания Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса. На место взрыва прибыли экстренные службы.

Министр спорта Оренбургской области Олег Панькин отметил, что работу учреждения приостанавливать не будут. Спортсмены вернутся к тренировкам в обычном режиме.

Ранее в Климовске из-за самовольной замены колонки газоснабжение отключили в двух домах. Для работ по перепуску направили пять единиц техники и 15 работников Мособлгаза. В компании напомнили, что за самовольную замену колонки законом предусматриваются штрафы.