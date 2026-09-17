В Иркутской области медведь задрал двух сборщиков ягод

В Киренском районе Приангарья медведь напал на группу мужчин, собиравших дикоросы. Двое из них погибли, один спасся и рассказал о случившемся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«Инцидент произошел вчера в Киренском районе Приангарья. Трое жителей Киренска направились в участок леса в районе села Красноярово более чем в 80 километрах от райцентра», — заявили в ведомстве.

В итоге на группу напал хищник. Мужчины в возрасте 65 и 55 лет скончались на месте. Только третий участник похода смог спастись. Он добрался до людей и рассказал о произошедшем. На место ЧП оперативно выехала группа с сотрудником уголовного розыска и опытными охотниками.

Они нашли тела погибших и увидели медведя. Зверь проявлял агрессию, поэтому против него пришлось применить оружие. Хищник скрылся. Сейчас специалисты ищут его.

Ранее в Красноярском крае ликвидировали медведя убийцу. Он напал на женщину около ее дома.