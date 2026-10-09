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    Акула подмигнула серферу в Австралии, прежде чем откусить ногу

    Фото: РИА «Новости»

    Покалеченный акулой серфер из Австралии Мел Исмаил впервые рассказал о своем спасении. В момент нападения он смотрел хищнику прямо в глаза и старался сохранять спокойствие. Мужчина сообщил об этом в интервью ABC.

    Живя в Западной Австралии и работая пожарным, Исмаил увлекался серфингом. Он приехал 14 сентября на пляж Гленфилд, чтобы поймать волну. В воде показалась стая дельфинов, затем акула.

    Мужчина почувствовал внезапный удар, затем акула потянула его под воду. Пытаясь спастись, он стал бить ее по глазам.

    «Я дошел до того момента, когда увидел ее глаз… большой синяк под глазом. <…> Лично я думаю, что она подмигнула мне, а затем отключила мою ногу, и я понял, что она отняла у меня ногу», — рассказал серфер.

    Высвободившись, он нашел свою доску и поплыл к берегу. По пути его встретил другой серфер и помог выбраться на сушу.

    Ранее на Багамских островах акула напала на купавшуюся с дельфинами туристку. Пострадавшую госпитализировали.

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