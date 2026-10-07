В Польше студент техникума напал на учеников с ножом, 7 человек пострадали

RMF FM: студент техникума в Польше напал на учеников с ножом, семеро пострадали

Студент техникума в Остроленке, расположенной в Мазовецком воеводстве Польши, напал с ножом на людей в учреждении, как минимум семь человек пострадали. Об этом сообщила радиостанция RMF FM .

По данным журналистов, нападавшего задержали, ему 19 лет. Среди пострадавших оказались ученики и педагог. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Накануне похожая ситуация случилась в Стамбуле: 15-летняя девочка напала с ножом на учеников лицея. В результате ЧП погибла школьница, еще семь человек пострадали, их госпитализировали.

Как отметил министр образования Турции Юсуф Текин, нападавшая была из другого учебного заведения. Охранники оперативно задержали ее. Правоохранители начали следственные действия, полицейские выясняют причины случившегося.