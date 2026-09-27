Токаев раскрыл причину гибели военных на учениях на Каспии

Токаев раскрыл, что на учениях на Каспии у военных не было спасательных жилетов

Участников учений на Каспии не обеспечили спасательными жилетами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев .

По данным пресс-службы главы государства, военные не получили необходимое снаряжение. Токаев назвал гибель военнослужащих в мирное время следствием преступного непрофессионализма офицеров, включая генералов.

«Безответственность, халатность, показуха стали общим местом. <…> Все это — следствие безучастия руководства военного ведомства», — заявил президент.

Он потребовал выяснить, кто разрабатывал и утверждал проект учений. Также президент спросил, как координировал работу Генштаб и почему на учениях не было главнокомандующего ВМС.

Токаев добавил, что давние проблемы в армии не решаются годами, а уроки из прошлых трагедий не извлекаются. Президент поручил подготовить реформу армии Казахстана.