Жена Мадуро перенесла сердечный приступ в американской тюрьме

Адвокаты 69-летней Силии Флорес, супруги бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, попросили суд Нью-Йорка перевести ее из тюрьмы под круглосуточный домашний арест. Защита связывает ходатайство с ухудшением состояния здоровья, сообщило агентство Associated Press .

По словам адвокатов, за время пребывания под стражей в центре содержания в Бруклине Флорес потеряла около 11 килограммов. Защита также утверждает, что в июле она могла перенести легкий сердечный приступ.

Женщине назначили несколько препаратов, а врачи рекомендовали дополнительное обследование и возможное хирургическое вмешательство.

Прокуратура США выступила против освобождения Флорес, назвав его «экстремальным риском побега и опасностью для общества». При этом представители обвинения указали, что при необходимости женщину доставляли из тюрьмы в больницу для получения медицинской помощи.

Флорес и Мадуро находятся под стражей в Нью-Йорке с января. Оба не признают вину по делу о предполагаемом сговоре с целью поставок кокаина в США.