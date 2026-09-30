Мать жертвы требовала казни. Драма развернулась вокруг приговора женщине в США

Первую за 200 лет казнь женщины в Теннеси приостановили за час до исполнения

Федеральный апелляционный суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в Теннеси. Кристу Пайк осудили за убийство, она совершила его еще в 1995 году, сообщил CNN .

Жертвой Кристы Пайк стала сокурсница. Убийцу приговорили к высшей мере. Ее сообщник был несовершеннолетним, он получил пожизненный срок.

Уже после приговора выяснилось, что Пайк в детстве подвергалась систематическому насилию. У нее диагностировали несколько психических расстройств. Этим воспользовалась защита женщины, адвокаты добиваются отмены смертной казни.

Преступница неоднократно раскаивалась в содеянном. Мать погибшей продолжала настаивать на исполнении изначального приговора, высшей меры.

Теперь судебные власти штата приостановили казнь Пайк за час до начала процедуры. Судья заявил, что ему необходимо повторно изучить вопрос, учли ли при приговоре данные о насилии, которому подвергалась женщина в юности.

У тюрьмы в Нэшвилле уже собрались журналисты и свидетели. Генеральный прокурор штата подал апелляцию в Верховный суд США с требованием отменить паузу.

Смертная казнь женщин в США — редкая практика. С 1976 года в стране привели в исполнение всего 18 таких приговоров, что составляет около 1% от общего числа экзекуций. В штате Теннесси женщин не казнили более 200 лет.