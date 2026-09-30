«Вечерняя Москва»: треть россиян избегают неформального общения с коллегами

Около 30% россиян не обсуждают с коллегами личные темы и предпочитают держать дистанцию. Эксперты по-разному оценивают влияние дружбы на работу, передает «Вечерняя Москва» .

Опрос крупной группы компаний показал, что почти треть сотрудников не делятся на работе личной информацией, не показывают эмоций и избегают неформального общения.

Директор по персоналу Ольга Богданова считает, что работодателям важнее слаженная работа команды, чем дружба внутри нее. По ее словам, близкие отношения между коллегами могут привести к конфликту интересов и нарушениям дисциплины. При этом дистанцию нередко держат самодостаточные люди или интроверты.

Карьерный эксперт Гарри Мурадян придерживается другого мнения: хорошие личные отношения помогают сотрудникам быстрее принимать решения и выполнять задачи. Однако компании стали меньше тратить на мероприятия для сближения команд из-за сокращения прибыли.

Эксперты также отмечают различия между поколениями. По оценке Мурадяна, молодые сотрудники легче меняют работу, а представители старших поколений чаще остаются на одном месте. Богданова считает, что здоровой атмосфере в разновозрастной команде помогают понятные цели и приятельские отношения. Дружба между коллегами разных возрастов встречается реже, но может возникнуть во время наставничества.