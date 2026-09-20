«Единая Россия» поблагодарила избирателей Подмосковья за участие в выборах
В Московской области завершилось трехдневное голосование, в ходе которого жители выбирали депутатов Госдумы, Мособлдумы и ряда местных советов. Председатель Мособлдумы, секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил высокую активность избирателей региона. Он подчеркнул их искреннюю заинтересованность, гражданскую зрелость и заботу о родном крае.
Выборы в Государственную и областную думу — важное событие для региона, от результатов которого зависит, какие вопросы будут решаться на федеральном и областном уровнях в ближайшие годы.
«Выборы в Московской области состоялись, и я хотел бы поблагодарить избирателей за активное участие в них — всех, кто нашел время и пришел на участки, кто проголосовал дистанционно или на дому. Кто поддержал „Единую Россию“ и другие партии. В эти три дня мы снова продемонстрировали сплоченность нашего общества и подтвердили тезис о том, что в единстве — наша сила!» — подчеркнул Брынцалов.
Председатель областной думы поблагодарил организаторов избирательного процесса за слаженную, профессиональную работу: членов избиркома, наблюдателей и сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на провокации, они смогли обеспечить четкий порядок на участках.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также отметил высокую вовлеченность жителей в судьбу региона, их стремление лично участвовать в его развитии.
«Мы продолжим строить новые школы и детские сады, модернизировать больницы, благоустраивать парки и развивать дорожную инфраструктуру. Каждый ваш голос — это вклад в будущее нашего региона. Спасибо за вашу гражданскую зрелость, неравнодушие и готовность вместе делать Подмосковье сильнее!» — подчеркнул глава региона.
За выборами в Подмосковье наблюдали 23 тысячи общественников, из которых около четырех тысяч были подготовлены партией «Единая Россия». Кандидатов от партии определяли жители предварительным голосованием. Жители не только участвовали в формировании списка кандидатов, но и стали соавторами новой народной программы «Единой России»: в ее региональный раздел поступило свыше 920 тысяч инициатив граждан. Они касаются самых разных сфер жизни — от социальной политики и развития городской среды до экономики.