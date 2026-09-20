«Единая Россия» поблагодарила избирателей Подмосковья за участие в выборах

В Московской области завершилось трехдневное голосование, в ходе которого жители выбирали депутатов Госдумы, Мособлдумы и ряда местных советов. Председатель Мособлдумы, секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил высокую активность избирателей региона. Он подчеркнул их искреннюю заинтересованность, гражданскую зрелость и заботу о родном крае.

Выборы в Государственную и областную думу — важное событие для региона, от результатов которого зависит, какие вопросы будут решаться на федеральном и областном уровнях в ближайшие годы.

«Выборы в Московской области состоялись, и я хотел бы поблагодарить избирателей за активное участие в них — всех, кто нашел время и пришел на участки, кто проголосовал дистанционно или на дому. Кто поддержал „Единую Россию“ и другие партии. В эти три дня мы снова продемонстрировали сплоченность нашего общества и подтвердили тезис о том, что в единстве — наша сила!» — подчеркнул Брынцалов.