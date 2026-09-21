Партия «Единая Россия» на выборах в Московскую областную думу набирает 51,46% после обработки 10,64% бюллетеней. Об этом сообщил ЦИК РФ.

По предварительным данным, на втором месте — «Новые люди», партия набирает 12,80%, за КПРФ проголосовали 12,01% избирателей, ЛДПР набрала 10,75%, «Справедливая Россия» — 5,09%, Партия пенсионеров, «Зеленые» и партия «Коммунисты России» набрали менее 3%.

С 18 по 20 сентября жители Подмосковья голосовали за депутатов Госдумы IX созыва и новый состав Московской областной думы. В Мособлдуму должны войти 50 депутатов: половина избирается по партийным спискам и половина — по одномандатным округам. В Коломне, Химках, Пушкино и Лобне одновременно проходили выборы депутатов местных советов.

Подробнее о том, как проходили выборы в Подмосковье, кто приходил на участки и как жители региона отреагировали на попытку сорвать выборы со стороны киевского режима — в материале 360.ru.