Котенка замуровали заживо в пиццерии в Москве

В Москве спасли котенка, который пять дней провел замурованным на крыше пиццерии. Сейчас животное находится в безопасности, его готовят к осмотру в ветеринарной клинике, сообщила 360.ru неравнодушная жительница Анжелика.

«Вчера кошечку спасли, она в безопасности. Есть человек, который готов забрать ее себе», — сообщила она.

По словам Анжелики, сотрудники пиццерии отрицали, что внутри крыши находился котенок. Однако местные жители добились доступа к животному и самостоятельно оплатили работу ловца кошек.

Очевидцем случившегося стала пенсионерка Ольга. Она рассказала, что все это время пыталась помочь животному и обращалась за помощью к волонтерам.

«Пять дней он там был голодный, без воды, без еды. Работник, который его замуровал, сказал, что там вообще нет котенка. И мы очень долго воевали, и вот мне помогли», — добавила она.

Ранее в Подмосковье спасли собаку, просидевшую в трубе три дня.