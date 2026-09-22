В МЧС призвали не допускать детей до 14 лет к горным восхождениям

Детей младше 14 лет не следует допускать к восхождениям по горным маршрутам. Об этом заявил начальник Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, его слова привел ТАСС .

Спасатель напомнил, что возрастной порог для участия детей в туристических походах в советское время составлял 14 лет. Гулиев считает, что и сейчас допуск к таким маршрутам необходимо ограничить этим возрастом.

Отдельно начальник спасательного отряда сообщил об усилении контроля за регистрацией туристов, отправляющихся в горы. Речь прежде всего о группах, совершающих восхождения на Эльбрус.

«Если взять предыдущие годы, регистрация проходила через эльбрусский отряд, мы четко видели, кто где находится. На сегодняшний день онлайн-регистрация усложняет это — скомпоновать довольно сложно», — сказал Гулиев.

Он добавил, что в дальнейшем проверки начнут проводить строже. От проводников потребуют регистрации участников групп, а при подъеме на Эльбрус планируют усилить контроль.

Днем ранее стало известно о пропаже двух туристов в ущелье в Кабардино-Балкарии.