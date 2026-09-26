Отметившие 60-летний юбилей супруги раскрыли секрет долгого брака

В Великобритании супруги Розмари и Джон Маршалл отметили 60-летний юбилей совместной жизни и получили по этому случаю открытку от короля Карла III и королевы Камиллы. Об этом сообщило издание Bury Times .

Супруги отметили бриллиантовую свадьбу 10 сентября. Пара познакомилась, когда им было всего 15 и 16 лет. Они работали в магазине в Манчестере. Розмари была модисткой, а Джон — подмастерьем декоратора. Они обручились, когда им было 18 и 19 лет соответственно.

Потом женщина стала медсестрой, а Джон продолжил работать декоратором. Они вырастили троих детей и теперь гордятся пятью внуками.

Розмари отметила, что секрет долгого и счастливого брака — терпимость и умение общаться.

«Когда мы только поженились, одна женщина сказала нам: никогда не ложитесь спать после ссоры», — сказала она.

Ранее актриса Лиза Кудроу призналась, что секрет ее 30-летнего брака с рекламным агентом Мишелем Стерном в желании быть вместе и взаимном уважении.