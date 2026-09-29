Иногда все начинается с малого — с простого, но по-настоящему яркого подарка. Так случилось и с одним из сотрудников компании «ЭМПРАНА»: на работе ему вручили сертификат на картинг. Он решил разделить этот момент с сыном — и повел Глеба на трек.

Для молодого человека это был первый заезд: рев моторов, скорость, азарт и чувство настоящей гонки. Ему настолько понравилось, что уже через месяц он принимал участие во всевозможных гонках и соревнованиях. А спустя три года Глеб в статусе чемпиона России представляет страну на любительском командном чемпионате мира по картингу на легендарной 24-часовой гонке в Ле-Мане.

Эта история — не про случайность. Она про импульс, который дает правильный подарок. Про тот самый момент, когда человек впервые чувствует: «Я могу!» — и начинает идти вперед. Именно такие моменты и создает emprana.ru: настоящие эмоции, которые становятся точкой отсчета для чего-то большего.

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