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    От одного заезда — к чемпионату мира: как подарок-впечатление меняет судьбы

    Иногда все начинается с малого — с простого, но по-настоящему яркого подарка. Так случилось и с одним из сотрудников компании «ЭМПРАНА»: на работе ему вручили сертификат на картинг. Он решил разделить этот момент с сыном — и повел Глеба на трек.

    ООО «Игроки»
    Фото: ООО «Игроки»

    Для молодого человека это был первый заезд: рев моторов, скорость, азарт и чувство настоящей гонки. Ему настолько понравилось, что уже через месяц он принимал участие во всевозможных гонках и соревнованиях. А спустя три года Глеб в статусе чемпиона России представляет страну на любительском командном чемпионате мира по картингу на легендарной 24-часовой гонке в Ле-Мане.

    Эта история — не про случайность. Она про импульс, который дает правильный подарок. Про тот самый момент, когда человек впервые чувствует: «Я могу!» — и начинает идти вперед. Именно такие моменты и создает emprana.ru: настоящие эмоции, которые становятся точкой отсчета для чего-то большего.

    ЭМПРАНА дарит 1000 рублей на ваш первый подарок-впечатление.

    Помните: лучшие подарки — это те, что остаются в сердце навсегда. Сделайте такой подарок уже сегодня!

    Для использования бонуса на сумму 1 000 рублей выберите впечатление и введите в корзине на сайте emprana.ru промокод EMP360SEPT. Бонусы не суммируются, не могут превышать 1 000 от общей суммы покупки и действуют исключительно на покупку любого подарка‑впечатления на emprana.ru в период с 7 сентября 2026 года по 8 марта 2027 года (включительно).

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    Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com