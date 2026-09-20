В Москве деснице святителя Спиридона поклонились более 300 тысяч человек

Свыше 300 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Москве. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Пребывание святыни в России завершилось, теперь она отправится в Казахстан, где пробудет до 10 октября.

Прощальный молебен совершил епископ Егорьевский Мефодий, также в храме молился митрополит Псковский и Порховский Матфей.

По окончании молебна раку вынесли из храма митрополит Матфей и епископ Мефодий, ее принял иерей Эвангелос Кутрас, клирик Керкирской митрополии.

Мария Коровина, пресс-секретарь Комиссии по развитию паломничества и принесению святынь, сообщила, в 12 регионах России к мощам приложились более миллиона человек, ее слова привело РИА «Новости».

Со вторника по субботу верующие подходили к мощам с утра и до позднего вечера. В день отбытия доступ в очередь закрыли в 10:00.