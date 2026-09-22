Стали известны самые популярные экскурсионные направления у россиян этой осенью

Наибольшим спросом среди экскурсионных поездок по России этой осенью пользуются Калининградская область, Северный Кавказ и города Золотого кольца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на национального туроператора «Алеан».

«Самыми популярными экскурсионными направлениями на осень по России стали Калининградская область, Северный Кавказ, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Казань», — заявил собеседник агентства.

Туроператор отметил, что среди всех бронирований экскурсионных туров с сентября по ноябрь преобладают городские направления путешествий — на них приходится порядка 65%.

На путешествия с упором на природные достопримечательности приходится 35% бронирований. В этой категории, помимо Северного Кавказа, популярностью пользуются Алтай, Байкал, Дальний Восток и Карелия.

По данным туроператора, длительные экскурсионные поездки по самым востребованным маршрутам обойдутся примерно в 50–65 тысяч рублей на двоих за пятидневную программу.