Греф сообщил Путину о рекордных дивидендах Сбера

Греф анонсировал рекордную прибыль Сбера в 2026 году

Сбер планирует направить на дивиденды 850 миллиардов рублей, что станет максимальной выплатой за всю историю банка. Об этом председатель правления компании Герман Греф сообщил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле.

«Спасибо вашей команде за то, что профессионально занимаетесь и вкладываете ресурсы. Уверен, это будет связано с отдачей в будущем», — отметил глава государства.

По итогам года Сбер рассчитывает получить рекордные финансовые результаты и сохранить норматив выплаты 50% прибыли акционерам, уточнил Греф.

Греф также рассказал о проектах банка в регионах и применении искусственного интеллекта. В частности, Сбер развивает медицинские технологии и расширяет использование мобильных комплексов, которые позволяют проводить обследования жителей удаленных населенных пунктов.

Параллельно банк реализует программу поддержки предпринимателей и граждан в Крыму и Севастополе. Для пострадавших владельцев имущества и бизнеса предусмотрены отсрочки платежей и кредитные каникулы продолжительностью до года.