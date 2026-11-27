Елена Батурина, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, перестала владеть винодельческим бизнесом в Великобритании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой Британские государственные реестры.

В октябре 2026 года Батурина передала свою единственную акцию Calleva Wine ltd компании Rural Luxury Company ltd. Владельцами последней выступают жители Силчестерской фермы, где расположен виноградник.

После смены собственника компания получила название Wingless Eagle Ltd. Вино под этим брендом продается по предзаказу на сайте компании. Винодельня пока предлагает один сорт — Classic Cuvée 2022 года.

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