Употреблять красную икру, засоленную в прошлом году, допустимо только при условии, если ее хранили в герметичной упаковке и при отрицательной температуре. Об этом заявили ТАСС в рыболовецком колхозе имени Ленина на Камчатке.

«Прошлогодняя красная икра пригодна для употребления, если она хранилась по правилам: в герметичной упаковке и при температуре от -2 до -6 градусов», — отметил собеседник журналистов.

Продавцы в интернете не могут предоставить таких гарантий, поэтому покупатели всегда рискуют, если приобретают продукт у них. Также пластиковые контейнеры, в которых обычно торговцы доставляют икру, не считаются надежной упаковкой для скоропортящегося товара. Употребление деликатеса, хранившегося в подобных условиях, с высокой вероятностью негативно отразится на здоровье, объяснили в колхозе.

Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила, что щучья икра вошла в пятерку лидеров по объему продаж.