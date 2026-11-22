Большинство россиян, потерявших деньги из-за мошенников, предпочитают никому не рассказывать о случившемся. Чаще всего они опасаются показаться финансово неграмотными, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Выберу.ру» среди трех тысяч человек в возрасте от 18 до 70 лет.

Этот мотив назвали 37% опрошенных, которые скрыли факт хищения средств. Еще 24% не захотели поднимать шум из-за сравнительно небольшой суммы, а 19% опасались осуждения со стороны близких.

При этом 13% пострадавших пытались самостоятельно вернуть деньги, договариваясь с преступниками. В 67% таких случаев мошенники втягивали людей в новые схемы обмана.

Еще 7% не обращались за помощью, поскольку считали это бессмысленным. Среди них 43% уже сталкивались с мошенничеством раньше.

Ранее в МВД предупредили о возможности мошенников получать контроль над приложениями.