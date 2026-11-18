Вейпы перестанут продавать в Санкт-Петербурге с 2027 года

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о полном прекращении продажи вейпов с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС .

Запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей будет действовать в городе до 1 марта 2032 года. Такой же закон будет действовать и в Ленинградской области.

«Мы заранее договорились синхронизировать законодательные решения, чтобы административная граница не стала лазейкой для продавцов. Сегодня законы о полном запрете розничной продажи вейпов приняты в обоих регионах», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

По данным Комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга, сейчас вейпы продают в 615 точках. Еще около 2,4 тысячи киосков и магазинов занимаются реализацией табачной продукции и электронных устройств.

Ранее эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко поддержал запрет вейпов.