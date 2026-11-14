До пяти граммов соли в день. Россиянам рассказали, как убрать отечность перед Новым годом

Чтобы встретить Новый год без отеков, важно соблюдать питьевой режим и сократить число потребляемой соли и сахара. Об этом 360.ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Поэтому важно питьевой режим соблюдать, так как лишнюю жидкость выводит чистая вода и напитки без сахара. Дефицит воды заставляет тело ее удерживать. Правило „меньше пить, чтобы не отекать“ не работает»», — уточнила она.

Специалист рекомендовала не пить много перед сном и есть поменьше соленой пищи.

По словам врача, норма соли в сутки составляет пять граммов. Если есть склонность к отекам, то это количество можно сократить до 2,5 грамма.

«Реальные цифры говорят, что люди потребляют 12-20 граммов соли. Главными источниками лишней соли является не то, что мы подсаливаем себе пищу, а, как правило, это колбасы, сыры, различные соусы, консервы, снеки», — уточнила Русакова.

Подробно о том, как сделать все дела перед 31 декабря и подготовиться к празднику, — читайте в материале 360.ru.