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    До пяти граммов соли в день. Россиянам рассказали, как убрать отечность перед Новым годом

    Диетолог Русакова рекомендовала для уменьшения отеков соблюдать питьевой режим

    Фото: 360.ru

    Чтобы встретить Новый год без отеков, важно соблюдать питьевой режим и сократить число потребляемой соли и сахара. Об этом 360.ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

    «Поэтому важно питьевой режим соблюдать, так как лишнюю жидкость выводит чистая вода и напитки без сахара. Дефицит воды заставляет тело ее удерживать. Правило „меньше пить, чтобы не отекать“ не работает»», — уточнила она.

    Специалист рекомендовала не пить много перед сном и есть поменьше соленой пищи.

    По словам врача, норма соли в сутки составляет пять граммов. Если есть склонность к отекам, то это количество можно сократить до 2,5 грамма.

    «Реальные цифры говорят, что люди потребляют 12-20 граммов соли. Главными источниками лишней соли является не то, что мы подсаливаем себе пищу, а, как правило, это колбасы, сыры, различные соусы, консервы, снеки», — уточнила Русакова.

    Подробно о том, как сделать все дела перед 31 декабря и подготовиться к празднику, — читайте в материале 360.ru.

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