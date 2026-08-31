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    Киркоров распрощался с 14 элитными квартирами в Болгарии

    «Известия»: Киркоров одним днем продал 14 элитных квартир в Болгарии

    Фото: РИА «Новости»

    Народный артист России Филипп Киркоров избавился от 14 квартир в элитном жилом комплексе «Эмеральд» в Болгарии, которые приобрел в 2007 году. Об этом сообщили «Известия», изучившие документы о недвижимости певца.

    Киркоров продал квартиры площадью от 51 до 185 квадратных метров на черноморском побережье Болгарии одним днем. ЖК «Эмеральд» расположен в курортном селе Равда. На вторичном рынке стоимость жилья в этом комплексе стартует от 70 тысяч евро (около семи миллионов рублей) за студию площадью 40 квадратных метров.

    Киркоров по совету адвоката приобрел эти квартиры через юрлица. После начала спецоперации у артиста начались сложности с УК ЖК «Эмеральд», требующей взыскать с него неоплаченные сборы за обслуживание недвижимости за два года на 1,2 миллиона рублей.

    Ранее РИА «Новости» выяснило, что налоговая служба запретила Киркорову открывать новый бизнес в России до осени 2028 года.