Киркоров распрощался с 14 элитными квартирами в Болгарии

Народный артист России Филипп Киркоров избавился от 14 квартир в элитном жилом комплексе «Эмеральд» в Болгарии, которые приобрел в 2007 году. Об этом сообщили «Известия» , изучившие документы о недвижимости певца.

Киркоров продал квартиры площадью от 51 до 185 квадратных метров на черноморском побережье Болгарии одним днем. ЖК «Эмеральд» расположен в курортном селе Равда. На вторичном рынке стоимость жилья в этом комплексе стартует от 70 тысяч евро (около семи миллионов рублей) за студию площадью 40 квадратных метров.

Киркоров по совету адвоката приобрел эти квартиры через юрлица. После начала спецоперации у артиста начались сложности с УК ЖК «Эмеральд», требующей взыскать с него неоплаченные сборы за обслуживание недвижимости за два года на 1,2 миллиона рублей.

Ранее РИА «Новости» выяснило, что налоговая служба запретила Киркорову открывать новый бизнес в России до осени 2028 года.