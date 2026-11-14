Время еще есть. Диетолог рассказала, на сколько можно похудеть до Нового года

Диетолог Русакова: безопасно похудеть до 31 декабря можно на 3-6 килограммов

До нового года осталось меньше 50 дней, но даже за этот срок можно успеть привести себя в форму. Если ввести умеренный дефицит калорий сейчас, то к 31 декабря можно сбросить 3-6 килограммов, рассказала 360.ru диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она обратила внимание, что в неделю безопасно сбрасывать 1-2% массы тела.

«Только так уходит жир — от 0,5 до килограмма жира в неделю может уходить при умеренном дефиците калорий», — подчеркнула врач.

Диетолог уточнила, что более 6-10 килограммов за 47 дней точно не уйдет. По ее словам, чем быстрее вес теряется, тем легче его снова набрать.

«Поэтому если мы говорим о средних реальных цифрах, то от трех до пяти килограммов реально снизить, и это будет устойчивые, стабильные показатели», — уточнила Русакова.

Специалист рекомендовала с осторожностью подходить к диетам и не забывать потреблять необходимое количество белка, чтобы не расходовать мышечную массу.

Подробнее о том, как успеть сделать все дела перед Новым годом, читайте в материале 360.ru.