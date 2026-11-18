18 ноября 2026 21:00 Пропавшие у Камня Желаний. Усольцев сам выбрал маршрут для последнего путешествия Фото: Chatgpt & 360.ru Общество

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Тайна семьи Усольцевых не перестает волновать россиян. Прошло уже больше года с тех пор, как мать, отец и их пятилетняя дочка отправились на прогулку к Камню Желаний, и больше их никто не видел. Кто выбрал маршрут, подробности исчезновения, как развивались поиски, какие версии существуют и что за Камень Желаний, который так рвалась посетить семья, выяснял 360.ru.

Кто такие Усольцевы Сергея Усольцева хорошо знали в Железногорске. Он участвовал в создании городского бизнес-инкубатора, а с 2013 года возглавлял завод порошковых красок «Поливест-Железногорск». Несколько раз пытался избраться в горсовет, но безуспешно. Увлекался спортом и туризмом. Ирина Усольцева по образованию была детским психологом. Руководила собственными центрами «Обретая себя» в Красноярске и Железногорске, проводила женские тренинги, групповые занятия и онлайн-консультации. Также позиционировала себя как энергопрактик. Активно вела соцсети. Усольцевы поженились в 2016 году, скоро у них родилась дочь Арина. Для каждого из супругов это был второй поход под венец. От предыдущих браков у обоих были дети — дочери и сын. Со временем семья осела в Сосновоборске: жили в квартире обычной пятиэтажки. Летом отдыхали в собственном загородном доме в поселке Тартат. Также у Усольцевых была еще одна квартира в Железногорске.

Фото: Окрестности Железногорска. Андрей Соломонов / РИА «Новости»

Поездка в место силы Утром 27 сентября семья Усольцевых, прихватив свою 12-летнюю корги Ладу, выехала из Сосновоборска на автомобиле Skoda. Собирались на Кутурчинское Белогорье. Маршрут выбрал глава семьи. Домочадцы с энтузиазмом согласились на короткое путешествие выходного дня, тем более что в октябре были запланированы более основательные поездки. Усольцева перед выездом рассказала подписчикам в соцсетях, что они с мужем поначалу сомневались, стоит ли брать маленькую дочь с собой. В итоге решили предложить девочке решать самой: остаться у бабушки или «долго идти» с родителями. Пятилетний ребенок, конечно, предпочел родителей. Окрестности Кутурчинского Белогорья с некоторых пор считались местом силы с волшебным Камнем Желаний. Людям виделись в тамошних скалах мегалиты древней цивилизации, а окружающей тайге приписывали аномальные свойства. Эзотерики предупреждали, что местный дух может «запутать» непочтительных гостей. Если отбросить выдумки, то район действительно небезопасный. На тропинках — россыпи крупных камней, которые шатаются под ногами. Неосторожный турист может легко провалиться в тумане или темноте в глубокие трещины, скрытые гроты, а также старые шурфы и ямы, оставшиеся от золотодобычи.

Интересно Скопления осыпавшихся со скал крупных камней называют «курум». Это древнетюркское слово означает «каменные россыпи», «обломки скал». В научный оборот название ввел геолог Яков Макеров в 1913 году. Участок с курумами обычно зовут «курумником», или «каменной рекой». Курумники очень опасны. Многие глыбы лежат неустойчиво и опрокидываются, как только человек наступает на край. Это приводит к переломам конечностей и тяжелым ушибам. Иногда ногу может зажать многотонным валуном. К тому же летом глубокие щели между камнями маскируются мхом, а зимой — снегом, так что даже опытный путешественник может легко провалиться.

Поход к Камню Желаний Усольцевы по пути завернули на смотровую площадку «Минская видовка». Оттуда открывался прекрасный вид на извилистый участок реки Мины, которая проходит возле скал, поросших лесом. К вечеру семья прибыла на турбазу «Геосфера». Там и заночевали, уговорившись на завтра идти с экскурсией к скале Буратинке. Однако утром 28 сентября из-за плохого прогноза погоды поход отменили. Тогда Усольцевы решили идти самостоятельно. Планировали «сбегать», как выразился глава семьи, к подножию Буратинки и к соседней скале Мальвинке, возле которой находился тот самый Камень Желаний. А после, без ночевки, — домой. Позднее, с помощью записей камер видеонаблюдения, показаний свидетелей, последних фотографий и биллинга мобильного телефона, удалось восстановить маршрут Усольцевых. За полчаса до полудня они сдали ключи от номера и выехали на своей иномарке. Припарковались на проселочной дороге возле леса, на окраине поселка Кутурчин. Путешественники оставили в салоне машины личные вещи, детские игрушки, крупную сумму денег, водительские права Усольцевой и пешком вместе с собакой двинулись по туристической тропе. Она вела вглубь Кутурчинского Белогорья, к Мальвинке, а оттуда — к Буратинке. Около 17:00 погода испортилась, как и предупреждали синоптики. Район накрыл резкий снежный буран с плотным туманом, видимость упала до нескольких метров. Вечером, примерно на середине пути между скалами, в семи километрах от поселка, телефон Усольцева подал последний сигнал. Что было дальше — загадка.

Фото: Илья Наймушин / РИА «Новости»

Поиски Усольцевых Первой в понедельник, 29 сентября, Усольцевой хватилась ее менеджер Дарья Фурштейн. Когда стало ясно, что ни до психолога, ни до ее мужа не дозвониться, никто не знает, куда они подевались, женщина обратилась к сыну Ирины от первого брака. Он заявил в полицию о пропаже родных, и 30 сентября 2025 года начались поиски. Окрестности поселка Кутурчин прочесывали спасатели, полицейские, волонтеры, охотники, курсанты военного института СФУ, спелеологи и альпинисты. Когда позволяла погода, над тайгой кружили вертолеты, дроны и парапланы. На катере обследовали реку. Опрашивали жителей и туристов. Знакомые утверждали, что Усольцев был опытным туристом: сплавлялся по рекам, бывал в лесу и горах, хорошо ориентировался на местности. Правда, один из приятелей, альпинист, отмечал, что мужчина не слишком любил прорабатывать маршрут и тщательно готовиться, для него главным был «драйв, поспешить куда-то, ринуться». Впрочем, и без таких замечаний оптимизм поисковиков таял с каждым днем: время выживания стремительно сокращалось. Палатки, судя по всему, у Усольцевых не было, на прогулку они отправились в легкой одежде с рюкзаком и «кенгурушкой» для переноски ребенка. Погода стояла холодная, к тому же под снегом скрывались курумники и провалы. С неба и земли никто не заметил ни дыма, ни следов людей. С осени 2025-го спасатели и волонтеры обошли пешком сотни квадратных километров в горах и тайге, объездили тысячи километров троп и лесных дорог. Спелеологи спускались в карстовые пещеры, проверяли курумники. Последние масштабные экспедиции с использованием дронов прошли в летом 2026 года. Пропавшую семью так и не удалось обнаружить. С наступлением холодов и снега выход поисковых отрядов в район Кутурчинского Белогорья был поставлен на паузу. Исчезновение Усольцевых — не единственное странное происшествие такого рода в нашей стране. Однако эта история пропажи семьи, да еще и с маленькой девочкой, всколыхнула всех россиян. Хоть прошло уже больше года с момента рокового похода к Камню Желаний, старшие дети до сих пор отказываются вступать в наследство.

Интересно Нынешней осенью знакомым Усольцевой пришло уведомление о ее регистрации в мессенджере «Макс». На звонок ответил новосибирский диггер. Он заявил, что легально купил сим-карту с этим номером. В офисе сотового оператора подтвердили, что при длительном отсутствии активности и платежей номер блокируется и возвращается в свободную продажу. Однако нашлись те, кто заявил, что якобы супруги незадолго до исчезновения открывали банковские счета именно в Новосибирске. Мало того, будто бы Усольцевых даже видели в этом городе в ноябре 2025 года. Доказать, правда, самозванные сыщики ничего не могут.

Куда пропали Усольцевы Несчастный случай Согласно официальной версии, с семьей Усольцевых произошел несчастный случай. Они отправилась на прогулку налегке, а на обратном пути столкнулась с резким ухудшением погоды. Из-за плотного тумана, дождя и снега могли сбиться с маршрута, заблудиться или получить травмы. Однако пока никаких доказательств этого нет. Криминальный вариант Правоохранители не исключают, что на семью могли напасть злоумышленники. Все же Усольцев был бизнесменом, который начинал в 90-х — кто знает, какие криминальные связи у него остались. Была версия о расправе беглых зэков, которые побоялись, что их убежище выдадут. Следователи проверяли эти догадки, но пока они несостоятельны. Побег за границу Были и те, кто заявлял, что семья давно вышла из леса и тихо скрылась за границей, чтобы сбежать от деловых партнеров и долгов. Однако это слабая версия: у обоих Усольцевых имелись планы, намечались поездки, никто из них не отменял встреч. Кроме того, они не брали с собой снаряжения для длительного похода и оставили крупную сумму наличных в машине. НЛО и магия Отдельным пунктом можно отметить версии, что семью забрали инопланетяне, — место-то славится как аномалия. Еще предполагают, что у Камня Желаний случилась какая-то магия (но это неточно).

Камень Желаний Напоследок несколько слов о Камне Желаний. До 2013 года о нем никто не слышал. Пиар валуну сделал ясновидящий из США Вит Мано. Он участвовал в российской «Битве экстрасенсов». Во время съемок одной из серий программы, которая проходила в районе Кутурчинского Белогорья, американец нашел место силы возле указанного валуна. Мано на всю страну заявил, что почувствовал «особую энергетику». Народ стал тянуться в эти места, чтобы попробовать ощутить то же, что и ясновидящий (хотя он так и не победил в «Битве» и занял лишь третье место). Местные гиды не растерялись, назвали глыбу Камнем Желаний и стали водить туда туристов. Найти каменюку не так просто — больших глыб на пути к Мальвинке хватает, а точного указателя нет. Раньше гарантированно попасть к волшебному артефакту можно было лишь с провожатым. Однако после исчезновения семьи Усольцевых туда протоптали заметную тропу. Камень Желаний, как и многие его «собратья», треугольной формы, его поверхность покрыта мхом и якобы всегда теплая. «Работает» через личный контакт: клиенту нужно обнять глыбу (чистюли могут ограничиться прикосновением) и загадать желание. Гиды говорят, будто у всех все исполняется. За валуном начинается курумник.