Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обратилась к онкологу Владимиру Ивашкову перед поездкой на лечение в Китай. Она спросила специалиста, может ли человек с онкологическим заболеванием носить обувь на каблуках, кадры появились в соцсетях.

Перед визитом Чекалина выбрала облегающее платье, туфли в тон, надела парик и сделала макияж. В соцсетях она рассказала, что, несмотря на усталость, продолжает заниматься привычными делами.

«Будни человека, у которого рак четвертой стадии. Я не выспалась, все делать не хотелось, но капельницу сделала», — поделилась блогерша.

Чекалина отметила, что ожидает комментариев о якобы запрете на каблуки при онкологии. Однако Ивашков заверил ее, что носить такую обувь можно.

Блогерша также пообещала выпустить подробное видео и рассказать о стереотипах, связанных с внешностью людей с онкологическими заболеваниями.

Ранее Лерчек продемонстрировала справку от врача, разрешившую увеличить губы.