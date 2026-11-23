Сотрудники Лазовского заповедника в Приморье засняли редкую выдру белого окраса. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

Альбиноса заметили при отлове мелких хищников для мониторинга инфекционных заболеваний в районе бухты Проселочной. Зверь попал в живоловушку.

Директор объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» Владимир Арамилев рассказал, что «выдры-призраки» встречаются крайне редко.

«Возможно, ее или ее детей снова зафиксировали визуально. В других местах они не встречаются вовсе», — подчеркнул он.

По его словам, в бассейне реки Аввакумовки в Ольгинском районе за 20 лет наблюдений не зарегистрировали ни одного случая поимки или наблюдения белых выдр.

Ранее в Управлении государственного охотничьего контроля (надзора) комитета лесного хозяйства Московской области подтвердили, что зайцы-беляки перелиняли в белый до того, как выпал снег. Из-за такой демаскировки животные испытывают сильный стресс.