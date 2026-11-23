Телефонный номер, который долго используется, фактически становится универсальным цифровым ключом, привязанным к банкам, соцсетям, маркетплейсам и многим другим сервисам. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

При длительном использовании номера увеличивается вероятность, что его указывали в каких-то объявлениях или анкетах. Он также мог попасть в утечки данных.

«Поэтому мошенник может знать не только сам телефон, но и имя человека, старый адрес доставки, банк или сервисы, которыми он пользовался. Такая информация позволяет сделать звонок или сообщение гораздо убедительнее», — сказал он.

Чернышов призвал проводить периодически ревизию номера, удаляя телефон из старых сервисов, которые не нужны.

Ранее аналитики департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 рассказали, что аферисты запустили схему с рассылкой поддельных повесток в суд.