KP.RU: большинство россиян признались, что хотят провести старость на родине

Большинство жителей России предпочитают провести старость на родине со своими близкими. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU .

По данным исследования, 69% респондентов заявили, что не представляют жизни за границей и вдали от семьи. При этом некоторые участники отметили, что хотели бы обосноваться на российском юге — например, в Сочи или Адлере.

Еще 27% опрошенных признались, что на пенсии мечтают жить за рубежом у теплого моря или регулярно уезжать туда на зимовку. Свое желание они объяснили свободой передвижения после окончания трудовой деятельности. Оставшиеся 2% участников опроса выбрали вариант «другое».