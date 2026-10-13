KP.RU: большинство россиян признались, что хотят провести старость на родине
Большинство жителей России предпочитают провести старость на родине со своими близкими. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.
По данным исследования, 69% респондентов заявили, что не представляют жизни за границей и вдали от семьи. При этом некоторые участники отметили, что хотели бы обосноваться на российском юге — например, в Сочи или Адлере.
Еще 27% опрошенных признались, что на пенсии мечтают жить за рубежом у теплого моря или регулярно уезжать туда на зимовку. Свое желание они объяснили свободой передвижения после окончания трудовой деятельности. Оставшиеся 2% участников опроса выбрали вариант «другое».