В России оценили возможность восстановления пенсионных прав при «черной» зарплате

Пенсионные права можно восстановить после подтверждения трудовых отношений и исправления учета, если зарплата была полностью «черной». Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

По его словам, официальная работа в России формирует страховой стаж и пенсионные баллы. Стаж нужен для назначения пенсии по старости, а баллы влияют на ее размер.

У самозанятых на налоге на профессиональный доход стаж и баллы формируются при добровольных пенсионных взносах, напомнил эксперт. Параллельная официальная работа учитывается отдельно, а для пенсионного учета отпуска за свой счет нужны выплаты со взносами или самостоятельное основание для зачета в стаж.

Работа за границей засчитывается на основании российского закона, международного договора или уплаты российских пенсионных взносов. При этом периоды, учтенные для иностранной пенсии, по общему правилу повторно не засчитываются. У военных пенсионеров из гражданского стажа исключают работу, уже учтенную в военной выслуге, поскольку эти периоды повлияли на другую пенсию.