Депутат Бессараб напомнила о выплате для ухода за пожилыми и инвалидами

Выплату для ухода за пожилыми людьми и инвалидами включили в пенсию, сумма составляет 1,2 тысячи рублей. Об этом Lenta.ru сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Что касается ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом I группы, это сумма в размере 1,2 тысячи рублей», — сказала она.

Пенсионер получает эту выплату в составе своей пенсии.

Кроме того, год ухода за пожилым или инвалидом приносит 1,8 пенсионных балла. Сейчас выплата доступна любому россиянину трудоспособного возраста, присматривающему за больным ребенком. Сумма достигает 11,6 тысячи рублей и будет индексироваться с февраля 2027 года.

Ранее в СФР сообщили, что из-за Дня народного единства некоторые пенсионеры получат выплаты раньше срока.