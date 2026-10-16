Депутат Бессараб назвала отказ от серых зарплат одним из главных условий для получения высокой пенсии

Официальное трудоустройство с первого дня работы и отказ от серых зарплат необходимы для формирования более высокой пенсии. Об этом в беседе с сайтом Lenta.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что неофициальный заработок выгоден исключительно работодателям. Для достойных выплат в старости важно также трудиться без длительных перерывов и самостоятельно контролировать формирование пенсионного обеспечения, отметило ИА НСН.

Кроме того, депутат рекомендовала к середине трудовой деятельности рассмотреть участие в программе долгосрочных сбережений. Бессараб напомнила, что государство предлагает дополнительно 360 тысяч рублей гражданам, открывающим такие сбережения, а итоговый размер выплат напрямую зависит от уровня зарплаты.