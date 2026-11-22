Бездетная пара может молиться о рождении детей перед иконами Богородицы, ее родителей — святых праведных Иоакима и Анны, а также родителей Ионна Предтечи. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии РПЦ священник Владислав Береговой.

По его словам, в первую очередь молятся Пресвятой Богородице.

«Особенно почитаются Ее иконы „Помощница в родах“, „Феодоровская“ и „Млекопитательница“. Перед ними принято молиться о здоровье матери и ребенка, благополучных родах, а также о помощи в материнстве», — сказал он.

Попросить о даровании ребенка также можно святых праведных Иоакима и Анну. У них тоже долго не было детей. Пророк Захария и праведная Елисавете тоже стали родителями в пожилом возрасте. При этом священник отметил, что в православии нет специализации святых, поэтому человек может молиться тому святому, которого особенно почитает.

Ранее россиянам рассказали, что о здоровье родителей молятся князю Петру и княгине Февронии Муромским.