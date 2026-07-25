25 июля 2026 03:14 Три руки Богородицы. «Троеручица»: какую тайну скрыл мастер на чудесной святыне Историк Гувакова: третью руку на «Троеручицу» иконописец приписал после чуда Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Религия и праздники

Интересное

Музеи

Россия

Религия

История

Древние стены православных храмов хранят немало тайн, но икона «Троеручица» способна удивить даже искушенного человека. С потемневшей от времени доски на зрителя смотрит Богородица, на образе отчетливо видны три руки. Какую загадку скрывает эта легендарная святыня, зачем мастер приписал ей «лишнюю» деталь и почему память об этом чуде чтут дважды в год?

Чудо VIII века и появление «Троеручицы» Сам образ принадлежит к иконографическому типу «Одигитрия». Богородица изображена указывающей на младенца Христа, восседающего у нее на коленях, как на истинный путь спасения. Ничего необычного в этой композиции нет — удивляет лишь третья рука, расположенная снизу. Чтобы понять, откуда она взялась, нужно вернуться в Дамаск VIII века. В тот период византийский император Лев III Исавр строго запретил почитание икон, сами святыни массово уничтожались. Как объяснила 360.ru историк культуры и старший экскурсовод Музея русской иконы имени Михаила Абрамова Елена Гувакова, это было связано с тем, что в ту эпоху христианство становилось социальной религией. «Многие люди к иконам относились как к идолам. Красочку скоблили, грызли досочку. Но был иконоборец, император, который запретил почитание икон. За этим также стоит большая тема догматического богословия: почитаем не доску с краской, а первообраз, изображенный за ней», — объяснила историк. Иконописец Иоанн Дамаскин не подчинился императорскому указу. За это его жестко наказали — отрубили кисть руки и повесили ее на стену. Образ Богоматери мастер дописать не смог. «Сложилась история о том, что он помолился перед иконой Богоматери и рука его чудесным образом приросла. Иоанн Дамаскин просил помощи, чтобы дописать икону. Когда чудо произошло, он приписал к изображению иконы третью руку», — рассказала Елена Гувакова.

Фото: РИА «Новости»

Историк также опровергла распространенное заблуждение: у самой Богородицы на иконе две руки. Третья кисть пишется отдельно на нижнем поле образа в знак благодарности за исцеление. Считается, что список с афонской иконы обладает чудесной силой. Некоторые необычные случаи Елена Гувакова видела лично. «У меня были мистические случаи. Я отношусь к этому с глубоким уважением. Представляете, эта икона темнела, когда что-то происходило. Афонская икона, она чернела. Есть вещи, которые я не могу объяснить», — отметила специалист. От кельи до лавры Иоанн Дамаскин оставил мирскую жизнь и удалился в лавру преподобного Саввы Освященного близ Иерусалима. Здесь он принял монашеский постриг и узнал о древнем пророчестве основателя лавры, жившего еще в VI веке. Великий святой перед смертью предсказал, что через несколько столетий обитель посетит знатный паломник царского рода с именем Савва, которому в благословение нужно будет передать его игуменский посох и чудотворную икону «Млекопитательницу». Иоанн Дамаскин завещал братии передать этому будущему гостю и образ «Троеручицы». Пророчество исполнилось лишь 500 лет спустя. Лавру посетил сербский княжич Растко, принявший монашество с именем Савва. Позднее он стал первым архиепископом Сербии, иконы Савва увез с собой. Какое-то время «Троеручица» находилась в небольшом монастыре. Затем над Сербией нависла османская угроза, великую икону вывезли в безопасное место. Согласно преданию, образ поместили на спину осла, его отпустили без всадника и без сопровождения. Считается, что животное само прошло долгий и опасный путь через враждебные территории и достигло Святой горы Афон. Икону из его тюков достали монахи сербского монастыря Хиландар. С тех пор чудотворная «Троеручица» остается в Хиландарском монастыре. Она считается одной из древнейших сохранившихся византийских икон Богородицы и главной святыней всей Сербской Православной Церкви. Образ украшен драгоценным окладом-ризой.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Игумения — Богородица Одно из самых поразительных преданий, связанных с иконой, относится к концу XV века. В те годы братия монастыря не могла выбрать игумена. Среди монахов, происходивших из разных народов — сербов, греков, болгар и русских, — каждая община выдвигала собственного кандидата. Спор разрешился чудесным образом. Во время вечернего богослужения из иконы прозвучал голос. Он возвестил, что игуменией обители отныне является сама Богородица. На следующее утро братия обнаружила икону «Троеручицы» на игуменском троне монастырского собора. Теперь Хиландарском монастыре не избирают игумена. Обителью безраздельно правит Сама Царица Небесная через Свой чудотворный образ. Его поместили на игуменском месте под резным балдахином. Рядом со святыней устанавливается лишь стасидия для наместника, который руководит повседневными делами монастыря. Предание приписывает иконе и куда более практическую роль — защитницы монастыря. Согласно легендам, во время одного из османских набегов именно «Троеручица» спасла обитель.

Фото: РИА «Новости»

Три руки на иконе: ошибка или символ? Стоит отдельно остановиться на том, как именно изображается третья рука. Изначально, согласно наиболее авторитетной традиции, третья кисть представляла собой отдельный серебряный вотивный предмет. Его крепили к нижней части оклада иконы, как очевидный благодарственный дар исцеленного Иоанна. Однако со временем, при копировании образа, часть иконописцев, по недостаточному пониманию первоначального смысла, начала изображать саму Богородицу с тремя живыми руками, словно у нее от природы три конечности. Такая трактовка считается искажением первоначального замысла, хотя именно она встречается на многих поздних списках, в том числе в русской и балканской иконописи. Почему «Троеручице» молятся дважды в год Празднование в честь иконы «Троеручица» совершается дважды в год — 11 и 25 июля (по новому стилю). Обе даты имеют четкое историческое обоснование. Празднование 25 июля установлено в память о чудесном обретении иконы на Святой Горе Афон в сербском Хиландарском монастыре. Дата 11 июля связана с событиями российской истории — перенесением списка иконы «Троеручица» с Афона в Москву при царе Алексее Михайловиче в XVII веке. Подобная двойная датировка характерна для многих чтимых икон, таких как «Казанская», когда праздники связываются с конкретными историческими вехами общенародного почитания.

Фото: РИА «Новости»

Кому следует молиться перед образом «Троеручицы» В народном представлении «Троеручица» имеет и вполне конкретную «специализацию». Икону традиционно считают покровительницей всех, кто страдает заболеваниями рук. Кроме того, поскольку чудо было связано с рукой, которая писала в защиту иконопочитания, образ считается покровителем людей ремесленных и творческих профессий, а также врачей. Прежде всего иконописцев и художников, для которых точность и здоровье собственных конечностей имеет важнейшее значение. Елена Гувакова отметила, что попытки «закрепить» каждого святого за определенной профессией или нуждой носят отчасти языческий характер. В действительности верующие чаще всего молятся о самых базовых вещах — о здоровье близких и душевном покое. Тем не менее, народное восприятие вполне органично адаптирует образ под профессиональные корпорации.

То есть это все очень остроумно, но это уже народное восприятие. Именно вот такие профессиональные корпорации. Конечно, среди врачей очень много глубоко верующих людей, это нормально. Елена Гувакова

Икона «Троеручицы» — одна из самых почитаемых в православии. Но и здесь есть свои нюансы, как рассказала историк.

Фото: РИА «Новости»