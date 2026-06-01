Православный эксперт Иванов рассказал о главной молитве для водителей

По его словам, самой сильной и короткой молитвой за рулем является Иисусова молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Ее можно повторять про себя в ритме движения, что помогает сохранять спокойствие и трезвость ума в сложных ситуациях, например, в пробках.

Перед поездкой Иванов также советует обращаться к Николаю Чудотворцу, покровителю путешественников, и молиться перед иконой Богородицы «Одигитрия». Он подчеркнул, что икона в автомобиле — это не оберег, а напоминание о Боге.

Освящение машины не освобождает водителя от ответственности. Эксперт предостерег от молитв с закрытыми глазами и перебирания четок за рулем, так как это отвлекает от дороги