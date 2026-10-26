«Не хочу, чтобы вы меня охраняли»: чудеса в истории Иверской иконы Божией Матери
Иверская икона Божией Матери — один из самых почитаемых образов Богородицы в России, хотя ее чтимый список привезли с Афона почти четыре века назад. Согласно преданию, икону, которую едва не уничтожили иконоборцы, море принесло к монастырю, а Богородица явилась монаху и сказала: она не хочет, чтобы ее охраняли, — сама будет защищать обитель. Почему образ называют Вратарницей, как он попал в Москву и о чем перед ним молятся — в материале 360.ru.
Чем знаменита Иверская икона Божией Матери
Иверский образ Богоматери — одно из самых знаменитых изображений Пресвятой Богородицы. Его особенно почитают в России, хотя его список, то есть копию, привезли с греческой земли, рассказал 360.ru священник и клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.
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Считается, что первоначальный образ написал апостол и евангелист Лука.
Византийский император Лев III Исавр (правил в 717-741 годах) развернул иконоборческую кампанию, и православных притесняли за молитвы перед иконами, что путали с идолопоклонством. Воины ходили по домам, изымали образы и сжигали их. Движение продолжилось и его преемниками, из-за чего описанную икону едва не уничтожили в IX веке.
«У одной благочестивой женщины недалеко от города Никея была эта икона. К ней ворвались воины, и один из них бросил копье и попал в образ Пресвятой Богородицы — из изображения в области щеки потекла кровь. Пораженный чудом, он убежал. А женщина, чтобы спасти икону, отнесла ее к воде и пустила по морю», — отметил Конюхов.
Икона в этот момент «встала»: не легла, а приподнялась на ребро. Через два столетия образ доплыл до греческой горы Афон, где располагался Иверский монастырь. Иноки обители пытались выловить его, но им это не удавалось.
На греческом полуострове жил старец Гавриил, которому икона позволила себя забрать. Ее поместили в церкви, но образ, сколько бы его ни перемещали, все время исчезал и появлялся на воротах при входе в монастырь.
После очередной попытки оставить образ в церкви, Богоматерь явилась монаху Гавриилу и сказала: «Не хочу, чтобы вы меня охраняли, — я хочу вас охранять сама». Тогда икону оставили, а прямо над воротами в обитель построили храм.
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По этой причине икону называют Вратарницей — той, что висит над воротами, охраняет и защищает. В греческом варианте образ именуют как Портаитисса.
«История образа гласит: людскую жестокость, которая причиняет боль, всегда побеждает любовь», — отметил священник.
Как икона появилась в России
В XVII веке копия иконы появилась на Руси. Архимандрит Никон обратился к настоятелю Иверского монастыря с позволением написать чудотворный список, то есть сделать копию. Образ писал инок Иверского монастыря Иамвлих Романов. После этого его доставили в Москву три афонских монаха.
Икону встречала процессия во главе с царем Алексеем Михайловичем и патриархом Иосифом. Событие произошло 13 октября (26 октября по новому стилю) 1648 года — в честь него в России и учредили праздник.
«Какое-то время чудотворный список находился при входе на Красную площадь — в Иверской часовне в Москве. Церковь и сейчас там стоит — восстановленная, потому что в советское время ее уничтожили», — уточнил Конюхов.
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По инициативе патриарха Никона на Валдае основали Свято-Озерский Иверский Богородицкий монастырь, который задумывался как русский аналог афонской обители. Туда доставили еще один список Иверской иконы.
Также монастыри, посвященные образу, возвели на Кий-острове и в Воскресенске — в комплексе Новый Иерусалим.
Первый список иконы побывал в домовой церкви царицы Марии Ильиничны, в 1654 году — в военном походе Алексея Михайловича, после чего его передали в Новодевичий монастырь. После закрытия обители икону поместили в Государственный исторический музей.
«В 2012 году древнейший на Руси список Иверской иконы Божией Матери вернули в Московский Новодевичий монастырь. Сегодня по инициативе Святейшего Патриарха многие образы возвращаются из музейных фондов и запасников, где лежат в безвестности, в церкви. И теперь люди могут прийти и помолиться им», — уточнил священник.
О чем молятся перед Иверской иконой
Православные верующие со всей страны съезжаются к списку, чтобы помолиться, с одной стороны, о возобновлении любви в сердцах, а с другой — чтобы Богоматерь была защитницей отечества, рассказал Конюхов.
«В акафисте Иверской иконе Божией Матери пишут: „Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая“. То есть икона — это символ ворот рая. И через Богородицу мы постигаем это райское состояние уже здесь», — отметил священник.
Также иконе молятся об утешении и облегчении, о любви, материнской теплоте, безусловном принятии. С другой стороны, православные просят ее о защите — такой, как Богоматерь охраняет Иверский монастырь на горе Афон.
Что нельзя делать 26 октября
В день, когда церковь вспоминает прибытие на Русь чудотворного списка Иверской иконы Божией Матери, не рекомендуется:
- ссориться и ругаться;
- сквернословить;
- хвастаться;
- давать в долг или брать взаймы;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- заниматься тяжелой физической работой;
- гадать.
Народные приметы на 26 октября
Как и с любым другим православным праздником, с Днем Иверской иконы связаны многие погодные приметы:
- если 26 октября ясно и тепло — в следующем году жди богатого урожая;
- пошел дождь — весна будет сырой, а зима придет нескоро;
- утром туман — еще вернется бабье лето;
- снег 26 октября говорил предкам о грядущей холодной зиме;
- сильный ветер на Иверскую — к скорой перемене погоды.