«Не хочу, чтобы вы меня охраняли»: чудеса в истории Иверской иконы Божией Матери

Иверская икона Божией Матери — один из самых почитаемых образов Богородицы в России, хотя ее чтимый список привезли с Афона почти четыре века назад. Согласно преданию, икону, которую едва не уничтожили иконоборцы, море принесло к монастырю, а Богородица явилась монаху и сказала: она не хочет, чтобы ее охраняли, — сама будет защищать обитель. Почему образ называют Вратарницей, как он попал в Москву и о чем перед ним молятся — в материале 360.ru.

Чем знаменита Иверская икона Божией Матери Иверский образ Богоматери — одно из самых знаменитых изображений Пресвятой Богородицы. Его особенно почитают в России, хотя его список, то есть копию, привезли с греческой земли, рассказал 360.ru священник и клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Интересно Считается, что первоначальный образ написал апостол и евангелист Лука.

Византийский император Лев III Исавр (правил в 717-741 годах) развернул иконоборческую кампанию, и православных притесняли за молитвы перед иконами, что путали с идолопоклонством. Воины ходили по домам, изымали образы и сжигали их. Движение продолжилось и его преемниками, из-за чего описанную икону едва не уничтожили в IX веке. «У одной благочестивой женщины недалеко от города Никея была эта икона. К ней ворвались воины, и один из них бросил копье и попал в образ Пресвятой Богородицы — из изображения в области щеки потекла кровь. Пораженный чудом, он убежал. А женщина, чтобы спасти икону, отнесла ее к воде и пустила по морю», — отметил Конюхов. Икона в этот момент «встала»: не легла, а приподнялась на ребро. Через два столетия образ доплыл до греческой горы Афон, где располагался Иверский монастырь. Иноки обители пытались выловить его, но им это не удавалось.

Фото: РИА «Новости»

На греческом полуострове жил старец Гавриил, которому икона позволила себя забрать. Ее поместили в церкви, но образ, сколько бы его ни перемещали, все время исчезал и появлялся на воротах при входе в монастырь. После очередной попытки оставить образ в церкви, Богоматерь явилась монаху Гавриилу и сказала: «Не хочу, чтобы вы меня охраняли, — я хочу вас охранять сама». Тогда икону оставили, а прямо над воротами в обитель построили храм.

Интересно По этой причине икону называют Вратарницей — той, что висит над воротами, охраняет и защищает. В греческом варианте образ именуют как Портаитисса.

«История образа гласит: людскую жестокость, которая причиняет боль, всегда побеждает любовь», — отметил священник. Как икона появилась в России В XVII веке копия иконы появилась на Руси. Архимандрит Никон обратился к настоятелю Иверского монастыря с позволением написать чудотворный список, то есть сделать копию. Образ писал инок Иверского монастыря Иамвлих Романов. После этого его доставили в Москву три афонских монаха. Икону встречала процессия во главе с царем Алексеем Михайловичем и патриархом Иосифом. Событие произошло 13 октября (26 октября по новому стилю) 1648 года — в честь него в России и учредили праздник.

Фото: на территории Иверского монастыря на горе Афон / РИА «Новости»

«Какое-то время чудотворный список находился при входе на Красную площадь — в Иверской часовне в Москве. Церковь и сейчас там стоит — восстановленная, потому что в советское время ее уничтожили», — уточнил Конюхов.

Интересно По инициативе патриарха Никона на Валдае основали Свято-Озерский Иверский Богородицкий монастырь, который задумывался как русский аналог афонской обители. Туда доставили еще один список Иверской иконы. Также монастыри, посвященные образу, возвели на Кий-острове и в Воскресенске — в комплексе Новый Иерусалим.

Первый список иконы побывал в домовой церкви царицы Марии Ильиничны, в 1654 году — в военном походе Алексея Михайловича, после чего его передали в Новодевичий монастырь. После закрытия обители икону поместили в Государственный исторический музей. «В 2012 году древнейший на Руси список Иверской иконы Божией Матери вернули в Московский Новодевичий монастырь. Сегодня по инициативе Святейшего Патриарха многие образы возвращаются из музейных фондов и запасников, где лежат в безвестности, в церкви. И теперь люди могут прийти и помолиться им», — уточнил священник.

Фото: Новодевичий монастырь в Москве / Медиасток.рф

О чем молятся перед Иверской иконой Православные верующие со всей страны съезжаются к списку, чтобы помолиться, с одной стороны, о возобновлении любви в сердцах, а с другой — чтобы Богоматерь была защитницей отечества, рассказал Конюхов. «В акафисте Иверской иконе Божией Матери пишут: „Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая“. То есть икона — это символ ворот рая. И через Богородицу мы постигаем это райское состояние уже здесь», — отметил священник. Также иконе молятся об утешении и облегчении, о любви, материнской теплоте, безусловном принятии. С другой стороны, православные просят ее о защите — такой, как Богоматерь охраняет Иверский монастырь на горе Афон.

Фото: Медиасток.рф