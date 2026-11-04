Материнский образ, близкий сердцу. История и чудеса Казанской иконы Божией матери

Казанская икона Божией Матери — один из самых почитаемых образов в России, и с ней связана история, которая трогает сердце: маленькая девочка Матрона нашла икону на пепелище после пожара. С тех пор она стала символом надежды и заступничества — перед образом молились ополченцы Минина и Пожарского, Петр I и Кутузов. Почему эту икону так ценят в нашей стране, почему о ней часто говорят применительно к 4 ноября, где находятся ее чудотворные списки и о чем ей молятся — в материале 360.ru.

Почему именно Казанскую икону так ценят в России С реликвией связана очень трогательная история. Десятилетняя девочка Матрона нашла икону в пепелище после сильного пожара в Казани в 1579 году. Образ оказался спрятанным в печке.

Интересно На месте находки Иван Грозный построил Богородицкий девичий монастырь, монахиней в котором стала та самая Матрона, которой Богородица явилась во сне перед явлением.

«Такие светлые моменты всегда отпечатываются в сердцах людей, потому что для них это лучик надежды: не все потеряно, даже если в жизни случается горе, а вокруг царит разруха. Господь все равно показывает такой лучик, по которому можно вернуться обратно к радости. А Казанская икона Божией Матери — это образ материнский, который очень близок сердцу русских людей», — объяснил 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Интересно Считается, что молитва, обращенная к Богородице, имеет особую силу молитвы перед Господом. Ведь во время земной жизни Христос, когда к нему обращалась Мать, не игнорировал ее, а прислушивался. По этой причине образ Казанской Божией Матери есть почти в каждом доме, а в России построили очень много храмов в ее честь.

Кроме того, 4 ноября в России считается днем, когда особенно хорошо проводить венчание. Это отразилось и на том, что во время этого таинства молодые чаще всего выбирают именно эту икону, а родители благословляют детей на брак именно ею.

Фото: РИА «Новости»

Связь иконы с избавлением Москвы и России от польских интервентов в 1612 году Нельзя игнорировать и связь Казанского образа с историческими событиями, прежде всего с восстанием Минина и Пожарского, которые изгнали поляков из Москвы в 1612 году. Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин призвал горожан собрать средства и сформировать войско, чтобы спасти страну от польских интервентов. Военную силу взял под командование князь Дмитрий Пожарский. В то время столицу оккупировал польско-литовский гарнизон под командованием Николая Струся. Позднее к нему на подмогу выдвинулось войско гетмана Яна Ходкевича, но и его разбили ополченцы. Полное освобождение случилось 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года, когда Китай-город взяли штурмом. Уже 27 октября польский гарнизон капитулировал. В честь этого события в России существует государственный праздник День народного единства. «Это событие объединило народ, который был разрознен из-за Смуты. И объединились люди как раз вокруг чудотворного образа Казанской Божией Матери. Все вместе это отразило народную любовь, почитание и историческую память», — рассказал священник. Принесенная в войско икона воодушевила русских ополченцев. Они ощущали святыню и заступничество Богоматери.

Интересно Празднование Казанской иконы Божией Матери совершается не только 4 ноября — в честь избавления Москвы от поляков, но и 21 июля (8 июля по старому стилю), когда церковь обрела этот образ в 1579 году.

Фото: Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве / Медиасток.рф

Где находится оригинал и копии Казанской иконы Божией Матери История России полна войн, когда сжигали целые города, поэтому многие оригиналы икон потерялись. В том числе считается утерянной и Казанская икона. Тем не менее есть ее чудотворные списки. «Совсем недавно Святейший Патриарх Кирилл обнаружил у себя в запасниках список (копию — прим. ред.) московского образа Казанской Божией Матери. Скорее всего, именно с этим образом люди шли в ополчение. Сейчас он находится на Красной площади в Казанском соборе. Любой верующий может прийти и приложиться к нему», — отметил Конюхов. В Казани также находится чудотворный список Казанской иконы, который вернули в Россию из Ватикана в 2004 году. Еще один хранят в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Священник отметил, что до нашего времени дошло совсем немного оригиналов. Один из самых оберегаемых сегодня — Владимирская икона Божией Матери. Тем не менее, даже копии имеют чудотворную силу, ведь главное — молитва перед образом и вера человека, уточнил Конюхов.

Фото: РИА «Новости»

Чудеса Казанской иконы Божией Матери С иконой связаны как чудесные исцеления простых людей, так и исторические события: Считается, что именно перед Казанским образом Петр Первый молился накануне Полтавской битвы;

Михаил Кутузов молился перед иконой в Казанском соборе Санкт-Петербурга перед началом Отечественной войны 1812 года;

Во время Великой Отечественной войны со списками Казанской иконы ходили крестные ходы, которые укрепляли людей во время обороны Москвы, Ленинграда и Сталинграда;

В религиозных текстах закрепили чудесные исцеления слепцов Иосифа и Никиты, которые обрели зрение после молитвы перед иконой;

Также были свидетельства исцелений от тяжелых недугов, таких как паралич. Известно о некоем Исааке, до этого полностью парализованном, а также о супруге боярского сына Ивана — женщина также оказалась прикованной к постели, но после ночи перед образом ушла домой самостоятельно.

Фото: РИА «Новости»

О чем молятся Казанской иконе Чаще всего перед знаменитым образом заступницы люди просят о: защите семьи и дома;

исцелении недугов;

помощи в защите родины;

помощи в выборе правильного пути;

помощи в достижении душевного спокойствия.