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    Материнский образ, близкий сердцу. История и чудеса Казанской иконы Божией матери

    Священник Конюхов объяснил, почему Казанскую икону Божией матери ценят в России

    Фото: РИА «Новости»

    Казанская икона Божией Матери — один из самых почитаемых образов в России, и с ней связана история, которая трогает сердце: маленькая девочка Матрона нашла икону на пепелище после пожара. С тех пор она стала символом надежды и заступничества — перед образом молились ополченцы Минина и Пожарского, Петр I и Кутузов. Почему эту икону так ценят в нашей стране, почему о ней часто говорят применительно к 4 ноября, где находятся ее чудотворные списки и о чем ей молятся — в материале 360.ru.

    Почему именно Казанскую икону так ценят в России

    С реликвией связана очень трогательная история. Десятилетняя девочка Матрона нашла икону в пепелище после сильного пожара в Казани в 1579 году. Образ оказался спрятанным в печке.

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    На месте находки Иван Грозный построил Богородицкий девичий монастырь, монахиней в котором стала та самая Матрона, которой Богородица явилась во сне перед явлением.

    «Такие светлые моменты всегда отпечатываются в сердцах людей, потому что для них это лучик надежды: не все потеряно, даже если в жизни случается горе, а вокруг царит разруха. Господь все равно показывает такой лучик, по которому можно вернуться обратно к радости. А Казанская икона Божией Матери — это образ материнский, который очень близок сердцу русских людей», — объяснил 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

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    Считается, что молитва, обращенная к Богородице, имеет особую силу молитвы перед Господом. Ведь во время земной жизни Христос, когда к нему обращалась Мать, не игнорировал ее, а прислушивался. По этой причине образ Казанской Божией Матери есть почти в каждом доме, а в России построили очень много храмов в ее честь.

    Кроме того, 4 ноября в России считается днем, когда особенно хорошо проводить венчание. Это отразилось и на том, что во время этого таинства молодые чаще всего выбирают именно эту икону, а родители благословляют детей на брак именно ею.

    Фото: РИА «Новости»

    Связь иконы с избавлением Москвы и России от польских интервентов в 1612 году

    Нельзя игнорировать и связь Казанского образа с историческими событиями, прежде всего с восстанием Минина и Пожарского, которые изгнали поляков из Москвы в 1612 году.

    Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин призвал горожан собрать средства и сформировать войско, чтобы спасти страну от польских интервентов. Военную силу взял под командование князь Дмитрий Пожарский.

    В то время столицу оккупировал польско-литовский гарнизон под командованием Николая Струся. Позднее к нему на подмогу выдвинулось войско гетмана Яна Ходкевича, но и его разбили ополченцы.

    Полное освобождение случилось 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года, когда Китай-город взяли штурмом. Уже 27 октября польский гарнизон капитулировал. В честь этого события в России существует государственный праздник День народного единства.

    «Это событие объединило народ, который был разрознен из-за Смуты. И объединились люди как раз вокруг чудотворного образа Казанской Божией Матери. Все вместе это отразило народную любовь, почитание и историческую память», — рассказал священник.

    Принесенная в войско икона воодушевила русских ополченцев. Они ощущали святыню и заступничество Богоматери.

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    Празднование Казанской иконы Божией Матери совершается не только 4 ноября — в честь избавления Москвы от поляков, но и 21 июля (8 июля по старому стилю), когда церковь обрела этот образ в 1579 году.

    Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве
    Фото: Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве/Медиасток.рф

    Где находится оригинал и копии Казанской иконы Божией Матери

    История России полна войн, когда сжигали целые города, поэтому многие оригиналы икон потерялись. В том числе считается утерянной и Казанская икона. Тем не менее есть ее чудотворные списки.

    «Совсем недавно Святейший Патриарх Кирилл обнаружил у себя в запасниках список (копию — прим. ред.) московского образа Казанской Божией Матери. Скорее всего, именно с этим образом люди шли в ополчение. Сейчас он находится на Красной площади в Казанском соборе. Любой верующий может прийти и приложиться к нему», — отметил Конюхов.

    В Казани также находится чудотворный список Казанской иконы, который вернули в Россию из Ватикана в 2004 году. Еще один хранят в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

    Священник отметил, что до нашего времени дошло совсем немного оригиналов. Один из самых оберегаемых сегодня — Владимирская икона Божией Матери. Тем не менее, даже копии имеют чудотворную силу, ведь главное — молитва перед образом и вера человека, уточнил Конюхов.

    Фото: РИА «Новости»

    Чудеса Казанской иконы Божией Матери

    С иконой связаны как чудесные исцеления простых людей, так и исторические события:

    Фото: РИА «Новости»

    О чем молятся Казанской иконе

    Чаще всего перед знаменитым образом заступницы люди просят о:

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