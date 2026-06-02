Россиянам назвали особую молитву перед Владимирской иконой Божией Матери

Чудотворная Владимирская икона Божией Матери — великая православная святыня и заступница всего русского народа. Существует особая молитва, которую перед ней читают, рассказала «Известиям» религиовед, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

По ее словам, верующие обращаются за помощью к Божией Матери перед Владимирской иконой с просьбой о помощи в самых разных ситуациях — и в повседневных делах, и в минуты большого горя. К небесной заступнице обращаются в молитвах, прося об исцелении от болезней, об укреплении веры, о семейном благополучии, о справедливости и утешении.

«Если человек искренне, даже своими словами, возносит просьбу, то обязательно получит ответ», — отметила Фоминых.

Религиовед добавила, что перед иконой читают особую молитву «Пресвятой Богородице перед Владимирской иконой Божией Матери». При этом можно молиться Богородице и своими словами.

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери совершается три раза в год. Эти даты посвящены историческим событиям, когда Богородица заступилась за Москву — 3 июня, 6 июля и 8 сентября. В первом случае речь идет о спасении столицы от нашествия крымского хана Мехмед-Гирея в 1521 году, во втором — от вторжения хана Ахмата в 1480 году («стояние на Угре»). В третьем же — спасение от нашествия Тамерлана в 1395 году.

В апреле патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за возвращение РПЦ икон Божией Матери Владимирской и Донской.