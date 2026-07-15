Не рукой, а душой: в чем уникальность икон Андрея Рублева и почему их изучают до сих пор
Религиовед Невеев: фильм Тарковского не расскажет об Андрее Рублеве
День памяти преподобного Андрея Рублева отмечается в России 17 июля. Он был иконописцем, чьи творения стали символом русского духовного искусства. В этот день почитают память мастера, создавшего знаменитую «Троицу», ставшую одним из главных шедевров мировой живописи. Кем был великий иконописец и почему его творчество сохраняет значение спустя столько столетий — в материале 360.ru.
Жизнь Андрея Рублева
О биографии великого иконописца мало что известно. Историки полагают, что, скорее всего, он родился в Московском княжестве, однако, по другим данным, это произошло в Великом Новгороде. Это случилось примерно в 1340-е годы, но не позднее 1370-го.
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Рублев, скорее всего, — не фамилия, а прозвище по роду деятельности. Рубелем в прошлом называли инструмент для накатки кожи. Отсюда ученые выстроили теорию, что иконописец мог происходить из ремесленной семьи.
Есть и другая версия: так как в те времена фамилии имели только знатные люди, то Рублев мог быть выходцем из такого рода. Согласно этому предположению, он был образованным человеком.
Будущий деятель Церкви принял монашеский постриг в 1405 году в Андрониковом монастыре при Андронике Московском. Мирское имя его неизвестно, однако при крещении его нарекли Андреем.
Первое упоминание о преподобном есть в летописи Феофана Грека. Он указал Андрея, перечисляя всех монахов монастыря, последним, что означало, что в православной иерархии он был младшим монахом. Вероятно, Рублев был учеником Феофана, так как некоторое время с ним работал.
Иконописец умер в 1428 году от чумы.
Причисление к лику преподобных Андрея Рублева
Рублев был монахом, то есть человеком, который принял на себя особые обеты и вел праведный образ жизни. Однако этого недостаточно для канонизации.
Со временем и историки, и религиоведы пришли к общему мнению, что его работы носят особый и уникальный характер и стиль, считаются образцом иконописи.
«То, что рисует Андрей Рублев, будучи монахом, скорее всего, обусловлено теми духовными достижениями, которые имели место на его подвижническом, монашеском пути», — рассказал 360.ru кандидат психологических наук и религиовед Александр Невеев.
Человек, который прошел по духовному пути очень далеко, как Андрей Рублев, рано или поздно ощутит дыхание великого пути православной духовной лестницы. По-видимому, Рублев стоял на одной из самых высоких ее ступеней, отметил религиовед.
Несмотря на это, его причислили к лику преподобных совсем недавно — в 1988 году поместным собором РПЦ.
«Когда человека причисляют к лику святых, Церковь делает это не столько ради признания его заслуг в духовном развитии, сколько в качестве назидательного примера. В этом смысле Андрей Рублев был человеком, который с раннего возраста сделал окончательный выбор в пользу духовности и шел по нему, не сворачивая», — отметил Невеев.
Уникальность работ Андрея Рублева
Откуда Рублев знал иконописное дело, тоже скрыто тайной веков. Предположительно, он выучился этому искусству в Болгарии и Византии.
«По-видимому, уже в детстве у Андрея Рублева проявился уникальный талант к рисованию. К счастью, он вовремя попал под влияние духовно развитых людей, поэтому приобщился не просто к живописи, а именно к иконописи. В итоге его иконы стали в Русской православной церкви каноническими», — отметил религиовед.
Первой работой монаха была роспись Благовещенского храма в Москве. Фрески и иконы Рублев создавал совместно с Феофаном Греком и Прохором из Городца в 1405 году.
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За свою жизнь Рублев написал десятки икон, картин и расписал иконостасы некоторых храмов. Среди них иконы Богоматери Владимирской «Умиление», «Христос Вседержитель» и «Благовещение», фреска Страшного суда в Успенском соборе во Владимире, икона апостола Павла, которая сейчас находится в Третьяковке, и другие.
Но самым известным произведением Андрея Рублева считается икона «Троица». Мастер написал ее примерно в 1420-е годы. На иконе три ангела сидят за столом, а за их спинами — гора, дерево и дом. Ангелы символизируют триединство Бога: Отца, Сына и Святого Духа, чаша на столе — мудрость и жизнь. Икона долгое время находилась в Третьяковской галерее, а 22 июня 2024 года состоялось историческое событие: она была перенесена в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.
«Это один из ярчайших примеров его иконописного искусства. „Троица“ считается не просто сокровищем русского православия, но и выступает как уникальное творение, которое занимает достойное место в мировой живописи, причем как в духовной, так и в светской», — рассказал Невеев.
Эксперт полагает: можно сказать, что Рублев рисовал не рукой, а душой. Он воплощал не просто технические моменты при изображении реальности, а умел изобразить священные образы, которые увидит не каждый живописец.
Проблема образов Андрея Рублева в кино
В изображении библейских сюжетов и святых есть проблема, так как жизнь вокруг стала слишком мирской, продолжает рассуждать Невеев. Творцы пропускают все сюжеты через себя, окрашивая свои произведения различными оттенками, указывает он.
«Если кто-то хочет сегодня прикоснуться к личности Андрея Рублева, то ему придется изучить его жизненный путь и смотреть его творения. Но если человек просто посмотрит фильм Тарковского, то может сложиться совершенно неправильное и искаженное представление о преподобном», — отметил Невеев.
Так происходит, потому что изображение духовности в современном кино или книгах похоже на карикатуру или пародию, считает религиовед. И актеры, и режиссер часто не идут по духовному пути, а потому они не понимают, как изобразить подобного человека.
По этой причине Невеев посоветовал изучать личность Рублева не по фильмам, а читать исторические документы и смотреть его работы.
Как правильно молиться Андрею Рублеву
По мнению религиоведа, любому святому, в том числе преподобному Андрею Рублеву, следует молиться и просить приобщиться к его духовному наследию, поддержать на духовном пути.
«Если путь Андрея Рублева человеку близок, допустим, он тоже живописец, то можно смело купить его образ, заказать акафист этому святому. Я думаю, что как художник он что-то подскажет», — отметил Невеев.
Религиовед подчеркнул: часто верующие молятся образу определенного святого, читают специальную молитву и просят о чем-то конкретном. Не нужно думать, что это обязательно сбудется. Подлинный православный путь заключается не в получение помощи от преподобных, а в преодолении выпавших на долю человека испытаний, с которыми он должен справиться сам.