Сегодня 19:12 Не рукой, а душой: в чем уникальность икон Андрея Рублева и почему их изучают до сих пор Религиовед Невеев: фильм Тарковского не расскажет об Андрее Рублеве Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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День памяти преподобного Андрея Рублева отмечается в России 17 июля. Он был иконописцем, чьи творения стали символом русского духовного искусства. В этот день почитают память мастера, создавшего знаменитую «Троицу», ставшую одним из главных шедевров мировой живописи. Кем был великий иконописец и почему его творчество сохраняет значение спустя столько столетий — в материале 360.ru.

Жизнь Андрея Рублева О биографии великого иконописца мало что известно. Историки полагают, что, скорее всего, он родился в Московском княжестве, однако, по другим данным, это произошло в Великом Новгороде. Это случилось примерно в 1340-е годы, но не позднее 1370-го.

Интересно Рублев, скорее всего, — не фамилия, а прозвище по роду деятельности. Рубелем в прошлом называли инструмент для накатки кожи. Отсюда ученые выстроили теорию, что иконописец мог происходить из ремесленной семьи.

Есть и другая версия: так как в те времена фамилии имели только знатные люди, то Рублев мог быть выходцем из такого рода. Согласно этому предположению, он был образованным человеком. Будущий деятель Церкви принял монашеский постриг в 1405 году в Андрониковом монастыре при Андронике Московском. Мирское имя его неизвестно, однако при крещении его нарекли Андреем. Первое упоминание о преподобном есть в летописи Феофана Грека. Он указал Андрея, перечисляя всех монахов монастыря, последним, что означало, что в православной иерархии он был младшим монахом. Вероятно, Рублев был учеником Феофана, так как некоторое время с ним работал. Иконописец умер в 1428 году от чумы.

Фото: Памятник Андрею Рублеву в Андрониковом монастыре в Москве / РИА «Новости»

Причисление к лику преподобных Андрея Рублева Рублев был монахом, то есть человеком, который принял на себя особые обеты и вел праведный образ жизни. Однако этого недостаточно для канонизации. Со временем и историки, и религиоведы пришли к общему мнению, что его работы носят особый и уникальный характер и стиль, считаются образцом иконописи. «То, что рисует Андрей Рублев, будучи монахом, скорее всего, обусловлено теми духовными достижениями, которые имели место на его подвижническом, монашеском пути», — рассказал 360.ru кандидат психологических наук и религиовед Александр Невеев. Человек, который прошел по духовному пути очень далеко, как Андрей Рублев, рано или поздно ощутит дыхание великого пути православной духовной лестницы. По-видимому, Рублев стоял на одной из самых высоких ее ступеней, отметил религиовед.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Несмотря на это, его причислили к лику преподобных совсем недавно — в 1988 году поместным собором РПЦ. «Когда человека причисляют к лику святых, Церковь делает это не столько ради признания его заслуг в духовном развитии, сколько в качестве назидательного примера. В этом смысле Андрей Рублев был человеком, который с раннего возраста сделал окончательный выбор в пользу духовности и шел по нему, не сворачивая», — отметил Невеев. Уникальность работ Андрея Рублева Откуда Рублев знал иконописное дело, тоже скрыто тайной веков. Предположительно, он выучился этому искусству в Болгарии и Византии. «По-видимому, уже в детстве у Андрея Рублева проявился уникальный талант к рисованию. К счастью, он вовремя попал под влияние духовно развитых людей, поэтому приобщился не просто к живописи, а именно к иконописи. В итоге его иконы стали в Русской православной церкви каноническими», — отметил религиовед.

Фото: Фрагмент росписи Успенского собора города Владимира, художник Андрей Рублев / РИА «Новости»

Первой работой монаха была роспись Благовещенского храма в Москве. Фрески и иконы Рублев создавал совместно с Феофаном Греком и Прохором из Городца в 1405 году.

Интересно За свою жизнь Рублев написал десятки икон, картин и расписал иконостасы некоторых храмов. Среди них иконы Богоматери Владимирской «Умиление», «Христос Вседержитель» и «Благовещение», фреска Страшного суда в Успенском соборе во Владимире, икона апостола Павла, которая сейчас находится в Третьяковке, и другие.

Но самым известным произведением Андрея Рублева считается икона «Троица». Мастер написал ее примерно в 1420-е годы. На иконе три ангела сидят за столом, а за их спинами — гора, дерево и дом. Ангелы символизируют триединство Бога: Отца, Сына и Святого Духа, чаша на столе — мудрость и жизнь. Икона долгое время находилась в Третьяковской галерее, а 22 июня 2024 года состоялось историческое событие: она была перенесена в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде. «Это один из ярчайших примеров его иконописного искусства. „Троица“ считается не просто сокровищем русского православия, но и выступает как уникальное творение, которое занимает достойное место в мировой живописи, причем как в духовной, так и в светской», — рассказал Невеев. Эксперт полагает: можно сказать, что Рублев рисовал не рукой, а душой. Он воплощал не просто технические моменты при изображении реальности, а умел изобразить священные образы, которые увидит не каждый живописец.

Фото: Икона «Троица». Начало XIV века. Иконописец Андрей Рублев / РИА «Новости»

Проблема образов Андрея Рублева в кино В изображении библейских сюжетов и святых есть проблема, так как жизнь вокруг стала слишком мирской, продолжает рассуждать Невеев. Творцы пропускают все сюжеты через себя, окрашивая свои произведения различными оттенками, указывает он. «Если кто-то хочет сегодня прикоснуться к личности Андрея Рублева, то ему придется изучить его жизненный путь и смотреть его творения. Но если человек просто посмотрит фильм Тарковского, то может сложиться совершенно неправильное и искаженное представление о преподобном», — отметил Невеев. Так происходит, потому что изображение духовности в современном кино или книгах похоже на карикатуру или пародию, считает религиовед. И актеры, и режиссер часто не идут по духовному пути, а потому они не понимают, как изобразить подобного человека. По этой причине Невеев посоветовал изучать личность Рублева не по фильмам, а читать исторические документы и смотреть его работы.

Фото: Анатолий Солоницын в роли Андрея Рублева на съемках фильма «Андрей Рублев» (режиссер Андрей Тарковский). / РИА «Новости»