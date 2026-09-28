Мощи Спиридона увезли из Москвы. Где поклониться святому, не покидая столицы

Из Москвы увезли мощи святого Спиридона Тримифунтского. Чтобы приложиться к ним, верующие стояли в очередях по шесть-восемь часов. Всего им поклонились порядка 300 тысяч человек. Тем, кто не успел этого сделать, не стоит переживать: в столице есть частицы, которые относятся к мощам святого старца и находятся в городе постоянно.

Где поклониться Спиридону Тримифунтскому в Москве Места с частицами старца, которые находятся в Москве постоянно: Данилов монастырь по адресу Даниловский Вал, 22. В Покровском храме монастыря хранится икона святителя и его шитый башмачок;

Храм Сорока Севастийских мучеников по адресу Большой Спасский переулок, 15. Там находится ковчег с частицей мощей святого;

Храм святителя Спиридона Тримифунтского в Филях по адресу Больдоринская улица/ или Барклая в поселке Давыдково. Тут хранят частицу мощей святителя;

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке на Брюсовом переулке 15/2 — еще одна частица мощей Спиридона.

Храм Гавриила архангела Антиохийского подворья по адресу Архангельский переулок, 15а — тут хранится икона Спиридона и частица его ботиночка.

Фото: Верующие пришли к храму Христа Спасителя в Москве, чтобы приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунтского / РИА «Новости»

О чем просят Спиридона Тримифунтского К святому принято обращаться с житейскими проблемами, в том числе, его часто просят о материальных вещах. Настоятель Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин отметил в разговоре с 360.ru, что в этом нет ничего греховного.

Мы можем и к Господу, и к Его Пречистой Матери, и к святым обращаться с просьбой о наших житейских проблемах. Но важно к молитве добавлять «Воля твоя», то есть заранее принять, что Господь может лучше знает, что нам нужно. Федор Бородин

Протоиерей рекомендовал прочитать житие Спиридона. Он был простым пастухом овец, изведал в жизни горе: был вдовцом, у него умерла маленькая дочь. Но это его не сломало, более того, Спиридон был невероятно милостивым человеком. «Когда грабители попытались угнать его стадо, он вознес молитву к Господу, чтобы сохранить овец, так как в стаде были не только его животные. И тогда грабителей будто парализовало. С утра они сидели, будто связанные, а после в ужасе просили у него прощения. Он дал им одного барашка, так как люди были напуганы, голодны и устали. То есть их нужно было наказать за грех, а он исполнил их милость», — рассказал священник. По этой причине христиане верят, что даже несмотря на все их ошибки и грехи, Спиридон молится за них и помогает.

Фото: Медиасток.рф

В чем разница между хранящимися в Москве частицами святого и увезенными мощами Частицы мощей Спиридона есть в Москве, и их значение ни разу не меньше тех, которые привозили в столицу. Однако важен настрой человека, которым решает к ним приложиться. «Это частицы одних и тех же мощей святого старца Спиридона. Часто бывает, что результат прикладывания к ним зависит от того, как человек готовится к событию. Одно дело быстренько прибежать, пять минут постоять, приложиться, а другое — когда человек делает это длительным духовным упражнением, небольшим подвигом», — рассказал Бородин. Например, на Руси была традиция — идти пешком в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы приложить к мощам преподобного Сергия Радонежского. Паломники могли добраться туда и на карете, на повозках, но верующие сознательно проделывали этот путь пешком, отложив все свои дела на потом.

Почему это было важно? Пока человек идет, он сосредотачивается. В случае с мощами — стоит в очереди, и общение со святым, который уже отошел к Господу, но дух его жив, становится значительно более насыщенным и глубоким.

Другой пример: в Черногории есть традиция ставить маленькие семейные храмы достаточно высоко на горе, хотя можно было бы установить их рядом с домом. Но верующие сознательно выбирают каждый раз преодолевать физически трудный подъем, тем самым готовясь к встрече с Господом.

Фото: Bocharov Denis/news.ru / www.globallookpress.com

Имеют ли шелковые башмачки святого и их частицы чудотворную силу Чтобы объяснить, насколько башмачки Спиридона могут быть важны для верующих, Бородин привел пример. «У меня есть любимая жена, и у меня есть подарок от нее. Для меня это такой способ помнить о ней. Если ребенок нарисовал тебе рисунок, ты его хранишь, иногда достаешь, сидишь, улыбаешься, иногда поплачешь. Вспоминаешь, какое это было время. Эти башмачки имеют такой же смысл», — объяснил священник.

Интересно Мощи Спиридона ценны тем, что неподвластны тлению, на что святого благословил Господь. Бородин напомнил, что не все останки святых дошли до нас и далеко не все из них исцеляют.