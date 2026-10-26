Священник объяснил, о чем молятся Иверской иконе Божией Матери

Православные по всей стране вспоминают Иверскую икону Божией Матери 26 октября — в эту дату ее чудотворный список привезли в Россию. Образ, который, по преданию, написал сам апостол и евангелист Лука, защищает не только монахов из Афона, но и русских. О чем просят Богородицу, 360.ru рассказал священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Православные верующие со всей страны съезжаются к списку, чтобы помолиться, с одной стороны, о возобновлении любви в сердцах, а с другой — чтобы она была защитницей отечества.

«В акафисте Иверской иконе Божией Матери пишут: „Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая“. То есть икона — это символ ворот рая. И через Богородицу мы постигаем это райское состояние уже здесь», — объяснил Конюхов.

Иконе молятся об утешении и облегчении, о любви, материнской теплоте, безусловном принятии. Православные также просят ее о защите.

Какие чудеса связаны с иконой, читайте в нашей статье.