Появились детали о свидетеле явления Христа в Элисте

Свидетель явления Христа 80 лет назад в Элисте Семен Бондаренко обладал даром ясновидения. Об этом РИА «Новости» сообщил его внук Николай Бондаренко.

«Дедушка был ясновидящим. Люди спрашивали, кто вернется с фронта, кто не вернется. И он предсказывал. В один день, когда лопнула перекладина в доме, сказал, что со старшим сыном Григорием что-то случилось. Через два дня принесли похоронку», — отметил мужчина.

Бондаренко добавил, что явление Христа в лучах света произошло на богослужении в Крестовоздвиженской церкви 11 сентября 1946 года. Затем Семен поехал в Ставрополь, где с его слов написали икону «Явление Христа молящимся».

Ранее историк Марат Аслаханов заявил, что обнаружил на границе Чечни и Дагестана остатки Ноева ковчега. Он занимался раскопками четыре года и нашел окаменевшие породы в виде плит.