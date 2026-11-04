Иеромонах объяснил, что можно есть в праздник Казанской иконы

В 2026 году на праздник Казанской иконы Божией Матери верующим не разрешат есть мясо, яйца и молочные продукты, но сделают послабление для рыбы. Об этом РИА «Новости» рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«В этом году праздник в честь Казанской иконы Божией Матери выпадает на среду. Среда и пятница — постные дни недели, по уставу Православной церкви запрещены мясо, молоко, молочные продукты, яйца, рыба, масло, вино. Но в честь праздника вводятся послабления в меню», — сказал иеромонах Феодорит.

Священник уточнил, что верующим позволят включить в меню рыбу. По церковному обычаю вместе с ней разрешат подать икру, морепродукты, а также вино и елей.

Казанскую икону Божией Матери, по преданию, нашла девочка Матрона среди руин после пожара. Образ стал одним из наиболее почитаемых в России: перед ним молились Минин и Пожарский, Петр I и Кутузов.