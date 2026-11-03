В Роскачестве призвали выбрасывать сильно позеленевший картофель

Позеленевшие, сморщенные или обильно проросшие клубни могут вызвать отравление. Такой картофель лучше выбросить целиком, рассказали в пресс-службе Роскачества, сообщает Life.ru .

Отравление позеленевшим картофелем может сопровождаться тошнотой, рвотой, болью в животе и диареей. Соланин и другие гликоалкалоиды защищают растение от внешних угроз, но в больших количествах опасны для человека.

По одному цвету клубней нельзя точно определить содержание токсинов. Оно зависит от сорта, продолжительности освещения и условий хранения.

Небольшие зеленые участки специалисты рекомендуют вырезать с запасом, а также удалить кожуру и глазки. Сильно позеленевшие, сморщенные и обильно проросшие клубни нужно выбрасывать. Не следует есть и картофель с горьким вкусом.

«Термическая обработка не гарантирует разрушения соланина и других гликоалкалоидов, поэтому варка или жарка не делают сильно позеленевший картофель безопасным», — предупредили в пресс-службе.

Хранить картофель следует в сухом, прохладном и темном месте. Клубни нужно защищать как от солнечного, так и от искусственного света: оба вида освещения способствуют позеленению.