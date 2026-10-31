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    Володин напомнил о законах, вступающих в силу в ноябре

    Фото: 360.ru

    В ноябре вступит в силу ряд законов, затрагивающих миграционную сферу, выдачу кредитов, оформление льготных авиабилетов, государственные и муниципальные платежи. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в «Максе».

    С 1 ноября упростится порядок добавления государственных и муниципальных платежей в специализированную систему, что позволит оплачивать счета без ввода реквизитов. Информация о проведенных операциях должна будет поступать в базу данных в течение часа.

    Со 2 ноября можно будет быстрее и проще подтверждать право на льготу при покупке авиабилетов.

    Поправки в закон о миграционной политике начнут действовать 3 ноября. Теперь иностранцев можно будет выдворять по 45 статьям КоАП, включая дискредитацию армии и призывы к санкциям.

    Ближе к концу месяца, 26 ноября, расширится перечень оснований для предоставления отчета бюро кредитных историй.

    Ранее Володин подробно рассказал о совершенствовании миграционной политики.

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