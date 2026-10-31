Володин напомнил о законах, вступающих в силу в ноябре

В ноябре вступит в силу ряд законов, затрагивающих миграционную сферу, выдачу кредитов, оформление льготных авиабилетов, государственные и муниципальные платежи. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в «Максе» .

С 1 ноября упростится порядок добавления государственных и муниципальных платежей в специализированную систему, что позволит оплачивать счета без ввода реквизитов. Информация о проведенных операциях должна будет поступать в базу данных в течение часа.

Со 2 ноября можно будет быстрее и проще подтверждать право на льготу при покупке авиабилетов.

Поправки в закон о миграционной политике начнут действовать 3 ноября. Теперь иностранцев можно будет выдворять по 45 статьям КоАП, включая дискредитацию армии и призывы к санкциям.

Ближе к концу месяца, 26 ноября, расширится перечень оснований для предоставления отчета бюро кредитных историй.

Ранее Володин подробно рассказал о совершенствовании миграционной политики.