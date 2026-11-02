Взлом приложения МЧС не повлиял на системы оповещения населения

МЧС: взлом приложения не повлиял на работу системы оповещения населения

Система оповещения населения России продолжает работать в обычном режиме, несмотря на взлом мобильного приложения МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что инцидент не затронул основные способы передачи экстренных сообщений.

Жителей предупреждают об угрозах с помощью громкоговорителей и сирен, СМС-рассылок, а также теле- и радиовещания. Мобильное приложение служит лишь дополнительным каналом информирования, подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты МЧС принимают меры, чтобы восстановить работу сервиса. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие и получать сведения о происшествиях только из официальных источников, включая сайт министерства и его страницы в социальных сетях.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 ноября мобильное приложение МЧС подвергли массированной кибератаке.