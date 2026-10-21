Дело табак: стоит ли судиться с соседями из-за курения в квартире?
Курить в собственной квартире не запрещено, но если дым и запах доходят до соседей, то это уже повод для обращения в суд. В последнее время такие иски перестали быть редкостью, и судьи все чаще встают на сторону пострадавших, но только при доказанном нарушении. Как закон оценивает курение на личных квадратных метрах, какую компенсацию можно получить и какие доказательства нужны — в материале 360.ru.
Исков о курении стало больше
По данным РИА «Новости», россияне стали чаще подавать в суд на курящих в квартирах соседей. Например, в юридической компании «ЭНСО» ранее такое дело могло появиться раз в год, а в последние годы их рассматривают едва ли не каждый месяц. Только с начала 2026 года в работу поступило уже 15 подобных исков.
Такие споры встречаются, и интерес к ним действительно растет. Суды нередко встают на сторону соседей, но только при доказанном нарушении. Нижестоящие суды иногда отказывают, считая запах «субъективным восприятием», рассказала 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Кубасова.
При этом кассационные суды могут и не поддержать такие судейские решения. Например, в мае 2026 года Первый кассационный суд отменил вердикт по «курительному» иску к соседу и отправил дело на пересмотр.
Тем не менее иски стали реальными, а ситуации с курением соседей превратились из эфемерной претензии в денежные компенсации.
Почему соседи чаще ссорятся из-за курения в квартире
По мнению Кубасовой, рост числа подобных исков вполне объясним.
«Сложилась устойчивая позиция Верховного суда, стало проще собирать доказательства: делать видео и находить свидетелей. Кроме того, договориться с соседом мирно все чаще не получается, поэтому люди вынуждены идти на крайние меры», — отметила юрист.
Законно ли курить в своей квартире
Казалось бы, какая разница, что человек делает в своей квартире. Кубасова подтвердила, что закон действительно не запрещает курение в жилом помещении.
«Однако Верховный суд указал, что это право нужно осуществлять так, чтобы дым и запах не выходили за пределы квартиры и не причиняли неудобств соседям. Если выходят, сосед вправе требовать компенсацию морального вреда», — пояснила она.
Интересно
Такое решение Верховного суда основывается на статье 10 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статье 9 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», части 4 статьи 17 Жилищного кодекса, а также на статьях 151, 1099 и 1101 Гражданского кодекса.
Размер компенсации закон не фиксирует. На практике суммы варьируются от одной до нескольких десятков тысяч рублей. Это не забирает у истцов право запрашивать больше, однако часто суды снижают сумму до разумных пределов.
Что делать, если сосед курит, а дым и запах попадают в квартиру
Юрист Кубасова дала алгоритм для тех, кто столкнулся с подобной ситуацией:
- поговорить с соседом;
- направить ему письменную претензию;
- если не подействовало, обратиться в управляющую компанию;
- если после этого курение не прекратилось, написать письменную жалобу в Роспотребнадзор и участковому.
«Если все это не помогло, следует подать иск о компенсации и запрете курения так, чтобы дым не попадал к вам», — посоветовала эксперт.
Досудебный порядок для такого иска необязателен.
Как доказать, что дым и запах от курения соседа попадают в квартиру
Доказательствами отсутствия комфорта в собственном жилье из-за курения соседа могут служить:
- акт управляющей компании с участием свидетелей;
- показания свидетелей — например, других соседей;
- видео и дневник наблюдений с датами и временем;
- медицинские документы о плохом самочувствии или ухудшении здоровья из-за запаха дыма;
- обращения в контролирующие органы и ответы на них.
«Эти данные нужны, потому что санитарные нормы уровни запаха не регламентируют и одного неприятного запаха суду мало. Нужно показать, что воздействие регулярное, а причина — именно действия соседа», — подытожила Кубасова.