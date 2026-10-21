Дело табак: стоит ли судиться с соседями из-за курения в квартире?

Курить в собственной квартире не запрещено, но если дым и запах доходят до соседей, то это уже повод для обращения в суд. В последнее время такие иски перестали быть редкостью, и судьи все чаще встают на сторону пострадавших, но только при доказанном нарушении. Как закон оценивает курение на личных квадратных метрах, какую компенсацию можно получить и какие доказательства нужны — в материале 360.ru.

Исков о курении стало больше

По данным РИА «Новости», россияне стали чаще подавать в суд на курящих в квартирах соседей. Например, в юридической компании «ЭНСО» ранее такое дело могло появиться раз в год, а в последние годы их рассматривают едва ли не каждый месяц. Только с начала 2026 года в работу поступило уже 15 подобных исков.

Такие споры встречаются, и интерес к ним действительно растет. Суды нередко встают на сторону соседей, но только при доказанном нарушении. Нижестоящие суды иногда отказывают, считая запах «субъективным восприятием», рассказала 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Кубасова.

При этом кассационные суды могут и не поддержать такие судейские решения. Например, в мае 2026 года Первый кассационный суд отменил вердикт по «курительному» иску к соседу и отправил дело на пересмотр.

Тем не менее иски стали реальными, а ситуации с курением соседей превратились из эфемерной претензии в денежные компенсации.